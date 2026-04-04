Вносимо корективи в зміст підготовки щодо боротьби з ворожими БпЛА, - Сирський. ФОТО

Сили оборони України адаптують підготовку військових до сучасних умов війни, роблячи акцент на боротьбі з ворожими дронами, технологічності та безпеці навчального процесу.

Про це повідомив у фейсбуку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

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Якість підготовки військових

За його словами, в умовах, коли противник має подвійну перевагу в особовому складі та техніці, для Сил оборони України ключовим стає якість підготовки військових, збереження їхнього життя та ефективне застосування наявного озброєння.

"Війна змінюється щодня. Тож базовій загальновійськовій підготовці постійно приділяємо увагу. Зокрема, під час робочої наради вирішили внести корективи у зміст підготовки щодо боротьби з ворожими БпЛА та посилити технологічну складову, фокус - на роботі з БпЛА та протидії ворожим дронам", - наголосив Сирський.





Також він акцентував увагу, що наразі аналізують зворотний зв’язок від курсантів. Це дозволяє підвищувати якість навчання, вдосконалювати програми та матеріально-технічну базу.

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Окрема увага приділяється індивідуальній підготовці.

Розосередження полігонів

"Продовжуємо розосередження полігонів і навчальних центрів, переносимо їх у більш безпечні райони, будуємо укриття.

Крім навчальних центрів, на даний час 68 військових частин проводять БЗВП на своїх фондах. Деякі бригади вже тривалий час готують новачків власними силами, інші - лише нещодавно взялися за цю справу. Важливо одне: результат і якість", - додає головнокомандувач.

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Під час наради також заслухали бойові підрозділи. Зокрема, свої позитивні напрацювання щодо підготовки військовослужбовців продемонстрували 3-тя штурмова та 57-ма мотопіхотна бригади.

"Проблемні питання бачимо. Рішення - напрацьовуємо і впроваджуємо. Водночас наші партнери визнають високий рівень підготовки українського війська - і переймають наш досвід", - резюмує він.