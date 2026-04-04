Вносим коррективы в содержание подготовки по борьбе с вражескими БПЛА, - Сырский. ФОТО

Силы обороны Украины адаптируют подготовку военнослужащих к современным условиям войны, уделяя особое внимание борьбе с вражескими дронами, технологичности и безопасности учебного процесса.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

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Качество подготовки военных

По его словам, в условиях, когда противник имеет двойное преимущество в личном составе и технике, для Сил обороны Украины ключевым становится качество подготовки военных, сохранение их жизни и эффективное применение имеющегося вооружения.

"Война меняется каждый день. Поэтому базовой общевойсковой подготовке постоянно уделяем внимание. В частности, во время рабочего совещания решили внести коррективы в содержание подготовки по борьбе с вражескими БПЛА и усилить технологическую составляющую, фокус - на работе с БПЛА и противодействии вражеским дронам", - подчеркнул Сырский.





Также он подчеркнул, что в настоящее время анализируется обратная связь от курсантов. Это позволяет повышать качество обучения, совершенствовать программы и материально-техническую базу.

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Особое внимание уделяется индивидуальной подготовке.

Распределение полигонов

"Продолжаем рассеивание полигонов и учебных центров, переносим их в более безопасные районы, строим укрытия.

Помимо учебных центров, в настоящее время 68 воинских частей проводят БЗВП на своих базах. Некоторые бригады уже давно готовят новичков собственными силами, другие - только недавно взялись за это дело. Важно одно: результат и качество", - добавляет главнокомандующий.

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Во время совещания также заслушали боевые подразделения. В частности, свои положительные наработки по подготовке военнослужащих продемонстрировали 3-я штурмовая и 57-я мотопехотная бригады.

"Проблемные вопросы видим. Решения - разрабатываем и внедряем. В то же время наши партнеры признают высокий уровень подготовки украинской армии - и перенимают наш опыт", - резюмирует он.