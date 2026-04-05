Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 303 550 человек (+1 180 за сутки), 11 839 танков, 39 439 артсистем, 24 350 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 303 550 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 303 550 (+1 180) человек
- танков - 11 839 (+4) шт.
- боевых бронированных машин - 24 350 (+6) шт.
- артиллерийских систем - 39 439 (+61) шт.
- РСЗО - 1 719 (+3) ед.
- средства ПВО - 1 338 (+0) шт.
- самолетов - 435 (+0) шт.
- вертолетов - 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 219 443 (+2 427) шт.
- крылатые ракеты - 4 517 (+0) шт.
- корабли / катера - 33 (+0) шт.
- подводные лодки - 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны - 87 355 (+206) шт.
- специальная техника - 4 112 (+3) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Топ комментарии
По-перше стволи для САУ у кацапів - сильній дефіцит із-за відсутності станків, по друге - замінити ствол довготривала процедура.
283!! одиниці знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броня норм, арта, логістика та спецтехніка файно.
Загнальна кільність знищеної наземної техніки перевалила за 170000!
Завтра буде 1500 днів повномасштабного вторгнення, тобто Київ за 3 дні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 303 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
Военный эксперт Роман Свитан обрушился с резкой критикой в адрес властей Украины, которые, по его словам, подставляют страну под удар ради интересов других государств, что может привести Украину к катастрофе
2 апреля в 03:05
Технологии выживания +2
Основна діяльність
Військовий досвід: Брав участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року на боці так званої «ДНР». У 2022 році долучився до повномасштабного вторгнення РФ у складі «Союзу добровольців Донбасу». Тактична медицина: Заснував проект https://www.tacticm.ru/yurij-evich Технології виживання, де проводить курси з тактичної медицини для військових та цивільних. Є автором численних книг, зокрема «В окопах Донбасу» та серії посібників з надання першої допомоги в умовах бою.
Скандали та резонансні події
Звинувачення в тортурах: Журналісти-розслідувачі та правозахисники згадували його у зв'язку з катуваннями українських військовополонених. У своїй книзі він описував методи допитів, які межують із тортурами.Справа про «дискредитацію» армії РФ: У квітні 2023 року на Євича склали адміністративний протокол за статтею про дискредитацію збройних сил РФ. Приводом стала його лекція для Росгвардії на Сахаліні, де він різко критикував стан забезпечення та підготовки російської армії. Судовий розгляд: Справа викликала значний резонанс серед російських «воєнкорів» та чиновників, які виступили на його захист. У результаті суд повернув справу поліції, фактично відмовившись від її розгляду.
Немає жодних офіційних даних або публічних підтверджень того, що Юрій Юрійович Євич є громадянином Ізраїлю.
У відкритих біографічних джерелах та журналістських розслідуваннях зазначається наступне:
Громадянство: Відомо, що він народився в Горлівці (Донецька область, Україна), тривалий час працював там хірургом, а після 2014 року отримав громадянство РФ.Політична позиція: Євич є активним прихильником ідеології «русского мира», воював на боці «ДНР» та бере участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.Діяльність: Його публічна діяльність зосереджена виключно на тактичній медицині для російських військових та добровольчих підрозділів.
Чутки про можливе іноземне громадянство таких осіб іноді виникають у соцмережах, але у випадку з Євичем вони не підкріплені фактами. Навпаки, він позиціонує себе як російський патріот, а його родина (зокрема донька) також інтегрована в російську медичну та освітню систему." А тепер ти давай підтвердження своїй "інформації".
Але по доступній інфі -
1 - наші хлопці не воюють ні за США , ні за Ізраїль , ні Іран .
2- маючи ральний досвід ******** протиповітряної оборони - навчають вояків 'третіх країн' - Катар , ОАЄ , Бахрейн , Кувейт - які зазнають у цій війні суттєвих повітряних ударів .
Реальні +/- цього 'відрядження' (в т.ч. загальнополітичні та фінансові ) - 'спеціалісти' розглянуть піздніше ... А зараз - це допомога зазнавшим невмотивованої агресії ! Як і нам надають не зважаючи на крики деяких своїх політиків - що це дорого та небезпечно
https://x.com/Shtirlitz53/status/2040362703277940863?s=20 @ (мова упорядника) :
📦 успешно демобилизированы:
- майор Бойченко Максим;
- капитан Железников Дмитрий;
- начальник штаба танкового батальона;
- старший лейтенант Егорейченко Константин;
- старший лейтенант Демченко Алексей;
- лейтенант Догак Ак-оол;
- младший лейтенант Шкулепа Николай;
- офицер, звание ? Джундугулов Тимур из г. Североморска;
- начальник штаба - заместитель командира разведывательно-ударного дивизиона майор Клементьев Иван;
- старший лейтенант полицай Монгуш Шолбан;
- старший лейтенант Хлебников Александр;
- старший лейтенант полицай Абаев Виталий;
- командир штурмовой роты, звание ? Козаев Джамболат;
- лейтенант Гармаев Тумэн;
- командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Отрощенко Александр;
- полковник Макаров Вячеслав;
- полковник Лебедев Александр;
- полковник ТС Крючков Герман;
- подполковник полицай Кулешов Роман;
- подполковник Коноплев Сергей;
- старший лейтенант Гырдя Андрей;
- полковник Стаценко Алексей;
- полковник Рашев Сергей;
- полковник полицай в отставке Пучнин Геннадий;
- полковник полицай в отставке Попов Владимир;
- полковник ФСИН Никитин Эдуард;
- старший лейтенант Григорьев Павел;
- подполковник Буркаёв Владимир;
- подполковник полицай Бека Александр;
- подполковник полицай Бирюков Юрий;
- подполковник полицай Боган Сергей (г.Ялта);
- подполковник полицай Бунеев Сергей;
- подполковник росгвардии Быков Николай;
- подполковник Ахтямов Денис;
- подполковник ФСИН Иванов Андрей;
- подполковник полицай Адамов Эдуард;
- подполковник в оставке Астахов Яков (Вагнер);
- подполковник в отставке Антонов Александр (Вагнер);
- подполковник полицай Баулин Дмитрий;
- майор полицай Бутин Юрий;
- майор полицай Хомяков Владимир;
- капитан Коньков Виталий;
- капитан Зорин Роман;
- старший лейтенант Перов Роман;
- младший лейтенант Канев Александр;
- херой россии лейтенант Василий Дяк,14-я отдельная бригада спецназначения ГУ ГШ ВС рф;
- начальник штурмового отделения отдела СпН «Росомаха», подполковник Хучанбердиев Борис.
Смерть ворогам 🔥
Все, що відомо читайте https://militarnyi.com/uk/news/syly-oborony-likviduvaly-zradnyka/ тут."