РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14536 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
4 289 40

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 303 550 человек (+1 180 за сутки), 11 839 танков, 39 439 артсистем, 24 350 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Бойцы 68-й бригады ликвидировали 3 оккупантов, которые пытались притвориться мертвыми

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 303 550 (+1 180) человек
  • танков - 11 839 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин - 24 350 (+6) шт.
  • артиллерийских систем - 39 439 (+61) шт.
  • РСЗО - 1 719 (+3) ед.
  • средства ПВО - 1 338 (+0) шт.
  • самолетов - 435 (+0) шт.
  • вертолетов - 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 219 443 (+2 427) шт.
  • крылатые ракеты - 4 517 (+0) шт.
  • корабли / катера - 33 (+0) шт.
  • подводные лодки - 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 87 355 (+206) шт.
  • специальная техника - 4 112 (+3) ед.

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (22375) Генштаб ВС (7831) ликвидация (4310)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Минув 4428 день москальсько-української війни.
283!! одиниці знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броня норм, арта, логістика та спецтехніка файно.
Загнальна кільність знищеної наземної техніки перевалила за 170000!
Завтра буде 1500 днів повномасштабного вторгнення, тобто Київ за 3 дні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 303 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
показать весь комментарий
05.04.2026 08:12
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
05.04.2026 08:36
+12
показать весь комментарий
05.04.2026 08:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знов без знищеного ППО? Сирський ненавидить СБС? Не хоче платити хлопцям за знищену техніку росіян?
показать весь комментарий
05.04.2026 07:37
СБС обычно выкладывают старые видосы, за которые ГШ уже отчитался, поэтому ждём обработку новой инфы ГенШтабом от СБС
показать весь комментарий
05.04.2026 08:43
Цитую з ТГ-каналу Мадяра; "Птахи 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра» в ніч на 4 квітня вполювали багатофункціональну РЛС зі складу ЗРК С-400 «Тріумф». 4 було вчора. У звіті Генштабу ні слова. І, до речі, Мадяр докладає лише про підтверджені знищення, бо у них це є вимогою.
показать весь комментарий
05.04.2026 09:19
рлс - это не дивизион пво...
показать весь комментарий
05.04.2026 09:40
возможно, что они вошли в Спецтехнику, НО... это локаторы, а не ПВО
показать весь комментарий
05.04.2026 09:41
Можливо. Але ось ще від 4-го квітня від Мадяра: "•ЗРК «Тор» відпрацювали Птахи 1 ОЦ СБС в районі нп Зачатівка, у ТОТ Донецької обл". Тор це ППО, чи не так. В статистиці немає.
показать весь комментарий
05.04.2026 14:10
Чекаємо на хороші новини з ленінградської області за сьогодні, за попередньою інформацією там було «трєвожно» 😎
показать весь комментарий
05.04.2026 07:50
У місті Кстово, Нижньогородської області безпілотники вдарили по заводу Лукойл. Потужність НПЗ - 17 млн тонн нафти на рік. Очевидці повідомляють про 20 вибухів та сильне зарево
показать весь комментарий
05.04.2026 08:38
Яка сумна новина 🙂
показать весь комментарий
05.04.2026 08:50
Останнім часом велика кількість по арті Але як мені говорили військові---арта швидко відновлюється ,бо як правило іде незначне пошкодження Можливо хтось компетентний спеціалість пояснить --суть "знищення арти НАШИМ ЗСУ-- ЗСУ ЧЕСТЬ,ПОДЯКА І ХВАЛА!!!!
показать весь комментарий
05.04.2026 08:06
к арте относятся также миномёты, поэтому такие цифры
показать весь комментарий
05.04.2026 08:40
миномётный рассчёт в отличии от САУ - стационарная точка и обнаружение/уничтожение - дело пары минут
показать весь комментарий
05.04.2026 08:46
Справа не в цифрах---а пошкодженях Свол перегрівся чи зносився --замінили. Може приціл пошкоджено--замінили Інша справа САУ--там є що "пошкодити"
показать весь комментарий
05.04.2026 09:00
Вони цвяхів не випускають, яка заміна ствола? Інша справа труба з "підносом" яка як і "васільок" (82 мм) увійшли до заліку з літа 24-го року як арта.
показать весь комментарий
05.04.2026 10:09
Отак взяли і замінили... прямо в полі на полі бою за десять хвилин.
Що пишеш?
По-перше стволи для САУ у кацапів - сильній дефіцит із-за відсутності станків, по друге - замінити ствол довготривала процедура.
показать весь комментарий
05.04.2026 12:40
показать весь комментарий
05.04.2026 08:12
показать весь комментарий
05.04.2026 08:14
При всій повазі, завтра буде 1 502 день вторгнення (звіт від ГШ, а так він сьогодні) 1 500 (звіт) був вчора.
показать весь комментарий
05.04.2026 09:26
Саме так. Писав перед тим, потім не виправив )
показать весь комментарий
06.04.2026 08:42
показать весь комментарий
05.04.2026 08:36
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2026/04/02/123668/roman-svitan-tekh-kto-otpravil-ukrainskie-vojska-voevat-za-izrail-nuzhno-arestovat-i-sudit.shtml Роман Свитан: Тех, кто отправил украинские войска воевать за «Израиль» нужно арестовать и судить

Военный эксперт Роман Свитан обрушился с резкой критикой в адрес властей Украины, которые, по его словам, подставляют страну под удар ради интересов других государств, что может привести Украину к катастрофе

2 апреля в 03:05
показать весь комментарий
05.04.2026 09:13
Цей командир дівана своїм антисе мітизмом вже задовбав. Він вважає, що лікар з сербським прізвищем Євич, що катував його у полоні, є євреєм.
показать весь комментарий
05.04.2026 09:46
"Серб"євіч проживає на ізрайолі і має паспарту..ти, часом не громовіч?
показать весь комментарий
05.04.2026 10:16
Юрій Юрійович Євич - колишній хірург із Горлівки, який став одним із найвідоміших популяризаторів тактичної медицини в Росії. Його постать є вкрай суперечливою через активну участь у збройній агресії проти України та звинувачення у причетності до воєнних злочинів.
Технологии выживания +2

Основна діяльність

Військовий досвід: Брав участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року на боці так званої «ДНР». У 2022 році долучився до повномасштабного вторгнення РФ у складі «Союзу добровольців Донбасу». Тактична медицина: Заснував проект https://www.tacticm.ru/yurij-evich Технології виживання, де проводить курси з тактичної медицини для військових та цивільних. Є автором численних книг, зокрема «В окопах Донбасу» та серії посібників з надання першої допомоги в умовах бою.

Скандали та резонансні події

Звинувачення в тортурах: Журналісти-розслідувачі та правозахисники згадували його у зв'язку з катуваннями українських військовополонених. У своїй книзі він описував методи допитів, які межують із тортурами.Справа про «дискредитацію» армії РФ: У квітні 2023 року на Євича склали адміністративний протокол за статтею про дискредитацію збройних сил РФ. Приводом стала його лекція для Росгвардії на Сахаліні, де він різко критикував стан забезпечення та підготовки російської армії. Судовий розгляд: Справа викликала значний резонанс серед російських «воєнкорів» та чиновників, які виступили на його захист. У результаті суд повернув справу поліції, фактично відмовившись від її розгляду.
Немає жодних офіційних даних або публічних підтверджень того, що Юрій Юрійович Євич є громадянином Ізраїлю.
У відкритих біографічних джерелах та журналістських розслідуваннях зазначається наступне:

Громадянство: Відомо, що він народився в Горлівці (Донецька область, Україна), тривалий час працював там хірургом, а після 2014 року отримав громадянство РФ.Політична позиція: Євич є активним прихильником ідеології «русского мира», воював на боці «ДНР» та бере участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.Діяльність: Його публічна діяльність зосереджена виключно на тактичній медицині для російських військових та добровольчих підрозділів.

Чутки про можливе іноземне громадянство таких осіб іноді виникають у соцмережах, але у випадку з Євичем вони не підкріплені фактами. Навпаки, він позиціонує себе як російський патріот, а його родина (зокрема донька) також інтегрована в російську медичну та освітню систему." А тепер ти давай підтвердження своїй "інформації".
показать весь комментарий
05.04.2026 16:20
А іранські шахеди і ракети у кацапів, то не рахухється, як і корейські "коксани" або снаряди чи саме м'ясо від послідовників чучхе. Не мели дурниць, їздять на тому хто возе.
показать весь комментарий
05.04.2026 09:56
я , звичайно , не 'Военный эксперт' ...
Але по доступній інфі -
1 - наші хлопці не воюють ні за США , ні за Ізраїль , ні Іран .
2- маючи ральний досвід ******** протиповітряної оборони - навчають вояків 'третіх країн' - Катар , ОАЄ , Бахрейн , Кувейт - які зазнають у цій війні суттєвих повітряних ударів .

Реальні +/- цього 'відрядження' (в т.ч. загальнополітичні та фінансові ) - 'спеціалісти' розглянуть піздніше ... А зараз - це допомога зазнавшим невмотивованої агресії ! Як і нам надають не зважаючи на крики деяких своїх політиків - що це дорого та небезпечно
показать весь комментарий
05.04.2026 12:37
Іран-це не тільки балістичні ракети,які можуть гепнути по Україні,а також піхота,якої у скажених фанатів через край..
показать весь комментарий
05.04.2026 09:25
неприятно, конечно... но Иран понимает что 1800 шахедов в 24/25 годах никто не забыл, а также сбитый над тегераном 08.01.2020 самолёт МАУ с 176 пассажирами на борту
показать весь комментарий
05.04.2026 09:46
Була війна Ірану з Іраком, у якій "перемогли" обидві армії. А потім була операція США "Буря в пустелі". Зрозуміли?
показать весь комментарий
05.04.2026 09:51
Світан поважна людина,а ти хто?
показать весь комментарий
05.04.2026 10:21
показать весь комментарий
05.04.2026 14:55
Повторюю: світан диванний ****** і експерт для домогосподарок. Ти домогосподарка?
показать весь комментарий
05.04.2026 22:19
Я - поважна людина,. А Світан хто? Після закінчення Чернігівського авіаційного училища, він залишився у ньому льотчиком-інструктором на навчально-бойових літаках L-39 Альбатрос (Чехословакія) - ото і весь його "бойовий" шлях. У 2014 році він був радником Голови Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути. Не знаю - що він там радив, але чомусь народний депутат Тарута його помічником не взяв. Його "героїзм" під час перебування в полоні підтверджується аж двома джерелами: ним особисто і згаданим Євичем у його книзі, що може бути фабрикацією "легенди". Його антисемітські прояви особливо огидно виглядають на тлі того, що, наприклад, син головного рабина Києва загинув на фронті, захищаючи Україну.
показать весь комментарий
05.04.2026 15:57
До речі - ". За даними ЗМІ, поштовх популярності Світан отримав завдяки російській журналістці Юлії Латиніної, яка запрошувала його на свої ефіри." https://www.chesno.org/politician/22277/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F%204%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F%201964%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96.
показать весь комментарий
05.04.2026 16:03
Верифіковані за перші дні квітня цього року втрати вбитими офіцерського складу армії російських загарбників:

https://x.com/Shtirlitz53/status/2040362703277940863?s=20 @ (мова упорядника) :

📦 успешно демобилизированы:

- майор Бойченко Максим;
- капитан Железников Дмитрий;
- начальник штаба танкового батальона;
- старший лейтенант Егорейченко Константин;
- старший лейтенант Демченко Алексей;
- лейтенант Догак Ак-оол;
- младший лейтенант Шкулепа Николай;

- офицер, звание ? Джундугулов Тимур из г. Североморска;

- начальник штаба - заместитель командира разведывательно-ударного дивизиона майор Клементьев Иван;
- старший лейтенант полицай Монгуш Шолбан;
- старший лейтенант Хлебников Александр;
- старший лейтенант полицай Абаев Виталий;
- командир штурмовой роты, звание ? Козаев Джамболат;
- лейтенант Гармаев Тумэн;

- командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Отрощенко Александр;

- полковник Макаров Вячеслав;
- полковник Лебедев Александр;
- полковник ТС Крючков Герман;
- подполковник полицай Кулешов Роман;
- подполковник Коноплев Сергей;
- старший лейтенант Гырдя Андрей;

- полковник Стаценко Алексей;
- полковник Рашев Сергей;
- полковник полицай в отставке Пучнин Геннадий;
- полковник полицай в отставке Попов Владимир;
- полковник ФСИН Никитин Эдуард;
- старший лейтенант Григорьев Павел;

- подполковник Буркаёв Владимир;
- подполковник полицай Бека Александр;
- подполковник полицай Бирюков Юрий;
- подполковник полицай Боган Сергей (г.Ялта);
- подполковник полицай Бунеев Сергей;
- подполковник росгвардии Быков Николай;

- подполковник Ахтямов Денис;
- подполковник ФСИН Иванов Андрей;
- подполковник полицай Адамов Эдуард;
- подполковник в оставке Астахов Яков (Вагнер);
- подполковник в отставке Антонов Александр (Вагнер);
- подполковник полицай Баулин Дмитрий;

- майор полицай Бутин Юрий;
- майор полицай Хомяков Владимир;
- капитан Коньков Виталий;
- капитан Зорин Роман;
- старший лейтенант Перов Роман;
- младший лейтенант Канев Александр;

- херой россии лейтенант Василий Дяк,14-я отдельная бригада спецназначения ГУ ГШ ВС рф;

- начальник штурмового отделения отдела СпН «Росомаха», подполковник Хучанбердиев Борис.

Смерть ворогам 🔥
показать весь комментарий
05.04.2026 10:35
Несколько шикарнейших исконно вузьких ахвіцєрав....
показать весь комментарий
05.04.2026 12:09
@ "Сили оборони ліквідували колишнього начальника одного з департаментів Служби безпеки України (СБУ) в Севастополі, генерал-майора Володимира Ляпкіна з позивним «Батый», який після перемоги Революції Гідності втік до Росії та вступив до лав ЗС РФ

Все, що відомо читайте https://militarnyi.com/uk/news/syly-oborony-likviduvaly-zradnyka/ тут."

показать весь комментарий
05.04.2026 18:33
3 полковника і 14підполковників здохло за кілька днів?
показать весь комментарий
05.04.2026 10:47
з настанням метереологічної весни у касапів пішло в розквіт чорні пакунки...
показать весь комментарий
05.04.2026 11:52
 
 