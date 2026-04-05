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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 303 550 осіб (+1 180 за добу), 11 839 танків, 39 439 артсистем, 24 350 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бійці 68 бригади ліквідували 3 окупантів, які намагалися вдавати з себе мертвих

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 303 550 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 5.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 303 550 (+1 180) осіб
  • танків - 11 839 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 24 350 (+6) од.
  • артилерійських систем - 39 439 (+61) од.
  • РСЗВ - 1 719 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 338 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 219 443 (+2 427) од.
  • крилаті ракети - 4 517 (+0)од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 87 355 (+206) од.
  • спеціальна техніка - 4 112 (+3) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (21513) Генштаб ЗС (8646) ліквідація (4828)
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Топ коментарі
+26
Минув 4428 день москальсько-української війни.
283!! одиниці знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броня норм, арта, логістика та спецтехніка файно.
Загнальна кільність знищеної наземної техніки перевалила за 170000!
Завтра буде 1500 днів повномасштабного вторгнення, тобто Київ за 3 дні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 303 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
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05.04.2026 08:12 Відповісти
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.04.2026 08:36 Відповісти
+12
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05.04.2026 08:14 Відповісти

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