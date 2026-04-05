За сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений. Продолжаются интенсивные бои на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 4 апреля 2026 года, на фронте было зафиксировано 149 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес 91 авиационный удар, сбросил 275 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9678 дронов-камикадзе и осуществил 3913 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 114 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Ивановка, Добропасово, Левадное, Вишневое, Лесное, Великомихайловка, Александровка, Покровское Днепропетровской области; Верхняя Терса, Воздвиженская, Новоселовка, Рыбальское, Любицкое Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления и два района сосредоточения личного состава оккупантов.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1180 человек. Также враг потерял четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, три реактивные системы залпового огня, 2427 беспилотных летательных аппаратов, 206 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны успешно отразили 26 вражеских штурмов на Константиновском направлении, - Генштаб

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг совершил 105 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Охримовки, Амбарного и в сторону населенного пункта Бочково.

На Купянском направлении агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Ковшаровка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка и Новоосиново.

Читайте: Ожесточенные бои под Покровском, остановлены десятки атак РФ, - ГВ "Схід"

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Платоновки и Ямполя.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки, Долгой Балки и Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Мирноград, Новониколаевка и в сторону Нового Донбасса", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг пытался продвинуться в районе Васюковки и Федоровки Второй, - УВ "Восток"

Обстановка на Юге

Генштаб также сообщает, что на Александровском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак оккупантов в районах Варваровки, Зализнычного, Гуляйпольского, Прилук, Еленокстантиновки и Мирного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг трижды пытался продвинуться в районе населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили шесть вражеских атак вблизи острова Белогрудый и Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.