На фронте зафиксировано 41 боевое столкновение, половина — на Константиновском и Покровском направлениях, — Генштаб
С начала суток агрессор 41 раз наносил удары по позициям Сил обороны. Наиболее активно оккупанты действуют на Константиновском и Покровском направлениях, где зафиксировано 12 и 11 атак соответственно.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 5 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Бачевск, Искрисковщина, Бояро-Лежачи, Волфино, Рогизно, Коренок, Ходино, Рыжовка, Гаврилова Слобода.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз атаковал позиции наших защитников, осуществил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении Старицы.
На Купянском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение в направлении Новоосиново. Одно боевое столкновение продолжается.
Бои на востоке
По данным Генштаба, на Лиманском и Славянском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак вблизи Константиновки, Клебан-Бика, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Ровно, Удачное, Муравка и Филия. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг пять раз наступал в районах населенных пунктов Сичневое, Красногорское и в сторону Сосновки, Вербового, Калиновского.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеские атаки в сторону Зализничного, Еленокстантиновки, Гуляйпольского и Зеленого. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Варваровка, Цвиткове, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Зализничное, Новоселовка, Долинка.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Комишуваха и Новояковлевка.
На Приднепровском направлении враг проводил две безуспешные штурмовые операции в сторону Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
