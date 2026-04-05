На фронте зафиксировано 41 боевое столкновение, половина — на Константиновском и Покровском направлениях, — Генштаб

С начала суток агрессор 41 раз наносил удары по позициям Сил обороны. Наиболее активно оккупанты действуют на Константиновском и Покровском направлениях, где зафиксировано 12 и 11 атак соответственно.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 5 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Бачевск, Искрисковщина, Бояро-Лежачи, Волфино, Рогизно, Коренок, Ходино, Рыжовка, Гаврилова Слобода.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз атаковал позиции наших защитников, осуществил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении Старицы.

На Купянском направлении противник трижды пытался улучшить свое положение в направлении Новоосиново. Одно боевое столкновение продолжается.

Бои на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском и Славянском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак вблизи Константиновки, Клебан-Бика, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Ровно, Удачное, Муравка и Филия. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг пять раз наступал в районах населенных пунктов Сичневое, Красногорское и в сторону Сосновки, Вербового, Калиновского.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеские атаки в сторону Зализничного, Еленокстантиновки, Гуляйпольского и Зеленого. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Варваровка, Цвиткове, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Зализничное, Новоселовка, Долинка.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Комишуваха и Новояковлевка.

На Приднепровском направлении враг проводил две безуспешные штурмовые операции в сторону Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.