Российский удар по остановке в Херсоне: число раненых возросло до шести
Число пострадавших вследствие российского обстрела остановки общественного транспорта в Херсоне возросло до шести человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Херсонского городского совета от 5 апреля.
По данным властей, еще один пострадавший обратился за медицинской помощью после атаки, которая произошла накануне в Корабельном районе города. Речь идет о 48-летнем мужчине.
Новые данные о пострадавших
В горсовете отметили, что у мужчины диагностировали контузию и взрывную травму. После осмотра врачи рекомендовали ему проходить амбулаторное лечение.
Напомним, вследствие этого нападения погибла медицинская работница. Обстрел попал в район остановки общественного транспорта, где находились гражданские лица.
- Ранее мы писали, что российские оккупанты заминировали автомобильный мост через реку Кошова. В полиции призвали не передвигаться по указанному району.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Центр 820 #589399
показать весь комментарий05.04.2026 20:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль