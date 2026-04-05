Российский удар по остановке в Херсоне: число раненых возросло до шести

Удар по остановке общественного транспорта в Херсоне

Число пострадавших вследствие российского обстрела остановки общественного транспорта в Херсоне возросло до шести человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Херсонского городского совета от 5 апреля.

По данным властей, еще один пострадавший обратился за медицинской помощью после атаки, которая произошла накануне в Корабельном районе города. Речь идет о 48-летнем мужчине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новые данные о пострадавших

В горсовете отметили, что у мужчины диагностировали контузию и взрывную травму. После осмотра врачи рекомендовали ему проходить амбулаторное лечение.

Напомним, вследствие этого нападения погибла медицинская работница. Обстрел попал в район остановки общественного транспорта, где находились гражданские лица.

  Ранее мы писали, что российские оккупанты заминировали автомобильный мост через реку Кошова. В полиции призвали не передвигаться по указанному району.

