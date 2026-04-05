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Російський удар по зупинці у Херсоні: кількість поранених зросла до шести
Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу зупинки громадського транспорту у Херсоні зросла до шести осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Херсонської міської ради від 5 квітня.
За даними влади, ще один постраждалий звернувся по медичну допомогу після атаки, яка сталася напередодні у Корабельному районі міста. Йдеться про 48-річного чоловіка.
Нові дані про постраждалих
У міськраді зазначили, що у чоловіка діагностували контузію та вибухову травму. Після огляду лікарі рекомендували йому проходити амбулаторне лікування.
Нагадаємо, в результаті цієї атаки загинула медична працівниця. Обстріл влучив у район зупинки громадського транспорту, де перебували цивільні люди.
- Раніше ми писали, що російські окупанти замінували автомобільний міст через річку Кошова. У поліції закликали не пересуватися вказаним районом.
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