Російський удар по зупинці у Херсоні: кількість поранених зросла до шести

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу зупинки громадського транспорту у Херсоні зросла до шести осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Херсонської міської ради від 5 квітня.

За даними влади, ще один постраждалий звернувся по медичну допомогу після атаки, яка сталася напередодні у Корабельному районі міста. Йдеться про 48-річного чоловіка.

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Нові дані про постраждалих

У міськраді зазначили, що у чоловіка діагностували контузію та вибухову травму. Після огляду лікарі рекомендували йому проходити амбулаторне лікування.

Нагадаємо, в результаті цієї атаки загинула медична працівниця. Обстріл влучив у район зупинки громадського транспорту, де перебували цивільні люди.

Раніше ми писали, що російські окупанти замінували автомобільний міст через річку Кошова. У поліції закликали не пересуватися вказаним районом.

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