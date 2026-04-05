Украина в ближайшее время откроет посольство в Дамаске, а Сирия — в Киеве, — Сибига
Украина и Сирия договорились в ближайшее время открыть дипломатические представительства в своих столицах.
Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи с главой сирийского МИД Асаадом Хасаном аш-Шейбани в Дамаске, сообщает Цензор.НЕТ.
Безопасность и продовольствие
По словам Сибиги, вместе с аш-Шейбани обсудили "ряд важных направлений и инициатив", прежде всего — связанных с безопасностью.
"Безопасность Европы и Ближнего Востока взаимосвязана. Мы продолжим совместную работу для достижения устойчивого мира для наших народов. Мы также рассмотрели вопросы логистики, в частности развитие торговых и морских маршрутов — сфер, имеющих значительный потенциал для углубления экономического сотрудничества", — рассказал глава МИД.
Он отметил, что продовольственная безопасность остается важным направлением.
"Украина готова вносить свой вклад, в частности через такие инициативы, как "Зерно из Украины", чтобы поддержать стабильность в регионе", — заявил Сибига.
По его словам, двусторонняя торговля уже выросла в девять раз с момента подписания Совместного коммюнике о возобновлении дипломатических отношений.
"И мы видим четкие возможности для ее дальнейшего расширения. Мы также обсудили гуманитарное и образовательное сотрудничество. Многие сирийские студенты учились и продолжают учиться в Украине — это прочная основа, которую мы намерены развивать", — отметил министр.
Открытие дипломатических представительств
Кроме того, Сибига рассказал, что стороны договорились об открытии дипломатических представительств: Украина откроет посольство в Дамаске, а Сирия — в Киеве. Это произойдет в ближайшее время.
Визит Зеленского в Сирию
- Напомним, что в воскресенье, 5 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии — Дамаск.
- Президент Владимир Зеленский в Дамаске провел встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. Лидеры обсудили ряд вопросов, в частности, российско-украинскую войну и роль Украины как поставщика продовольствия.
