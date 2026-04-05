РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15094 посетителя онлайн
Новости Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения Визит Зеленского в Сирию
1 545 26

Украина в ближайшее время откроет посольство в Дамаске, а Сирия — в Киеве, — Сибига

Украина и Сирия возобновляют работу посольств

Украина и Сирия договорились в ближайшее время открыть дипломатические представительства в своих столицах. 

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи с главой сирийского МИД Асаадом Хасаном аш-Шейбани в Дамаске, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Безопасность и продовольствие 

По словам Сибиги, вместе с аш-Шейбани обсудили "ряд важных направлений и инициатив", прежде всего — связанных с безопасностью.

"Безопасность Европы и Ближнего Востока взаимосвязана. Мы продолжим совместную работу для достижения устойчивого мира для наших народов. Мы также рассмотрели вопросы логистики, в частности развитие торговых и морских маршрутов — сфер, имеющих значительный потенциал для углубления экономического сотрудничества", — рассказал глава МИД.

Он отметил, что продовольственная безопасность остается важным направлением.

"Украина готова вносить свой вклад, в частности через такие инициативы, как "Зерно из Украины", чтобы поддержать стабильность в регионе", — заявил Сибига. 

По его словам, двусторонняя торговля уже выросла в девять раз с момента подписания Совместного коммюнике о возобновлении дипломатических отношений.

"И мы видим четкие возможности для ее дальнейшего расширения. Мы также обсудили гуманитарное и образовательное сотрудничество. Многие сирийские студенты учились и продолжают учиться в Украине — это прочная основа, которую мы намерены развивать", — отметил министр.

Открытие дипломатических представительств

Кроме того, Сибига рассказал, что стороны договорились об открытии дипломатических представительств: Украина откроет посольство в Дамаске, а Сирия — в Киеве. Это произойдет в ближайшее время.

Визит Зеленского в Сирию

  • Напомним, что в воскресенье, 5 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии — Дамаск.
  • Президент Владимир Зеленский в Дамаске провел встречу с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. Лидеры обсудили ряд вопросов, в частности, российско-украинскую войну и роль Украины как поставщика продовольствия.

Автор: 

Сирия (3069) Сибига Андрей (849)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на окружній вже пішла двіжуха! ))
показать весь комментарий
05.04.2026 22:58 Ответить
Чувак з ІДІЛ відкриває посольство в Україні.

І чого у нас з Ізраїлем відносни такі дивні...
показать весь комментарий
05.04.2026 23:04 Ответить
Мабуть знову винні євреї. Ну не бубочка ж.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:24 Ответить
Цей ідіот взагалі не має у голові причинно-наслідкових зв'язків.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:28 Ответить
І до чого тут Ізраїль, хоча я не розумію для чого бити по засосах з Сирією, хтось напевно попросив ? Ізраїль майже завжди голосує в ООН проти України, не визнав голодомор геноцидом українського народу, від початку війни з росією не надав нам майже ніякої допомоги. Ізраїльське МЗС постійно лише говорить, МОЖЕ будемо, МОЖЕ надамо, МОЖЕ виділимо, а не вже зробили. Хоча да, на деякий період, відкрили польовий госпіталь, на території Польщі, для українських біженців
показать весь комментарий
06.04.2026 11:47 Ответить
Бо Ізраїль з дуже великою пересторогою дивиться на колишнього бойовика ІДІЛ та етнічні чистки, які той влаштовує у провінціях Сирії.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:26 Ответить
чергову зельону ************ призначать
показать весь комментарий
05.04.2026 23:07 Ответить
Сирійські мусліми шукають "сісю". То що? Аллах послав їм Україну зєлєнского? Співпраця в чому? Що у них таке є крім мільйонів біженців в Європі та мільйонів голодранців в Сирії? Ми їм зерно по цінам для Єгипту (109 баксів/т., світова 369 баксів/т.) а вони що? Біженців які мають брюхатити наших дівок? Ну от що? Вчених нема. Індустріальних працівників нема. Є тільки мусульмани які вважають що у жінки немає душі, це джерело гріха і її треба люто дубасити і змушувати народжувати хлопчиків для джихаду...
показать весь комментарий
05.04.2026 23:10 Ответить
Ну что-то делать нужно, куда-то ездить, о чем-то писать, про что-то видосики снимать. Суть происходящего и цель уже давно никого не интересует. Главное движняк. Как и с войной.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:17 Ответить
Справді. Ну відсотків на 90 в двіжусі торчка не має ніякого сенсу. Двіж і гундьож. А піпл цей маразм хаває.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:26 Ответить
А у тих десяти відсотках, що залишаються, якийсь сенс є?
показать весь комментарий
06.04.2026 07:13 Ответить
Не знаю. Це треба біти глибоко в темі. Але ,мабуть, є. Бо ж дають партнери гроші на війну. Хоча я прекрасно розумію, що так само давали б, якби замість лідора сидів би хоч лижний інструктор.
показать весь комментарий
06.04.2026 07:37 Ответить
Мабуть, якщо був би лижний інструктор, то допомога була б більшою. Бо стільки, скільки блазень зробив для зменшення тієї допомоги, навряд чи хто б зміг. Звісно, якщо бикування перед партнерами, ігнорування цілком логічних і справедливих вимог відносно боротьби з корупцією, знищення свободи слова, топтання по опозиції, покладення хера на Конституцію і закони, ігнорування рекомендацій і засторог у плані призначення чи непризначення осіб на ключові посади і таке інше заохочують тих партнерів збільшити допомогу - тоді, звісно, бубочка молодець і фанати на торчка моляться не просто так. Тільки реальність трохи інша.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:17 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2026 00:16 Ответить
Юльку послом туда. Она там знает. Было дело. Ещё при прошлом режиме.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:17 Ответить
То була Лівія. 😁

У 2010 році Лівія виділила на передвиборчу кампанію Юлії Тимошенко 4 мільйони євро.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:24 Ответить
Верно, постарел но вспомнил. Брала у того хлопца, что девок роту за собой возил! Пока в трубу не загнали однажды его.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:33 Ответить
Не забудьте спочатку закрити посольство Ірану, типіли.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:20 Ответить
Та можна просто якусь будівлю виділити під посольство терористів і міняти вивіски.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:25 Ответить
Тринькають державні кошти , наліво направо
показать весь комментарий
05.04.2026 23:35 Ответить
Навіщо?
показать весь комментарий
05.04.2026 23:39 Ответить
Нудно найвеличнішому. Такій видатній історичній постаті простір потрібен, масштаб! То ваш Порошенко займався там якоюсь Україною, що з нього взяти, дрібна людинка, нічого не розуміє у світовій політиці. Хоча, й винити його у цьому якось не дуже справедливо, він університет Маслякова не закінчував, та й по сцені московській з дурною мордою двадцять років не скакав. Де б він набрався тих знань та досвіду...
показать весь комментарий
06.04.2026 07:31 Ответить
щас зегундос в восток залезет да так что будем расхлебывать еще десятки лет после
показать весь комментарий
05.04.2026 23:48 Ответить
НевжеТатарова в посли? Чи генпрокурора -агента Кремля?
показать весь комментарий
06.04.2026 03:53 Ответить
Стюардеси і екскортниці вишикувались в чергу...
показать весь комментарий
06.04.2026 07:19 Ответить
пОслицею призначать якусь соску із "мамахохотала" або продавчиню з "балуваної галі",інших кадрів у зебанди нема та й не буде, тільки невигласи, злодюжки, нікчеми, мародери ,саботажники та зрадники ,доведено 7 роками зеленого більшовизма
показать весь комментарий
06.04.2026 08:57 Ответить
 
 