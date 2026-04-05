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Новини Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини Візит Зеленського до Сирії
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Україна найближчим часом відкриє посольство у Дамаску, а Сирія — у Києві, - Сибіга

Україна та Сирія відновлюють роботу посольств

Україна та Сирія досягли домовленності найближчим часом відкрити дипломатичні представництва у своїх столицях. 

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками зустрічі із головою сирійського МЗС Асаадом Хасаном аш-Шейбані у Дамаску, інформує Цензор.НЕТ.

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Безпека та продовольство 

За словами Сибіги, разом із аш-Шейбані обговорили "низку важливих напрямів та ініціатив", передусім - пов’язаних із безпекою.

"Безпека Європи та Близького Сходу є взаємопов’язаною. Ми продовжимо спільну роботу задля досягнення сталого миру для наших народів. Ми також розглянули питання логістики, зокрема розвиток торговельних і морських маршрутів — сфер, що мають значний потенціал для поглиблення економічної співпраці", - розповів очільник МЗС.

Він зазначив, що продовольча безпека залишається важливим напрямом.

"Україна готова робити свій внесок, зокрема через такі ініціативи, як "Зерно з України", щоб підтримати стабільність у регіон", - заявив Сибіга. 

За його словами, двостороння торгівля вже зросла у дев’ять разів з моменту підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

"І ми бачимо чіткі можливості для її подальшого розширення. Ми також обговорили гуманітарну та освітню співпрацю. Багато сирійських студентів навчалися і продовжують навчатися в Україні — це міцна основа, яку ми маємо намір розвивати", - зазначив міністр.

Читайте також: Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин, - Зеленський

Відкриття дипредставництв

Крім того, Сибіга розповів, що сторони домовилися про відкриття дипломатичних представництв: Україна відкриє посольство у Дамаску, а Сирія - у Києві. Це відбудеться найближчим часом.

Візит Зеленського в Сирію

  • Нагадаємо, що у неділю, 5 квітня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Сирії - Дамаску.
  • Президент Володимир Зеленський у Дамаску провів зустріч з очільником Сирії Ахмедом аш-Шараа. Лідери обговорили низку питань, зокрема, російсько-українську війну та роль України як постачальника продовольства.

Дивіться також: Зеленський прибув із візитом до Сирії: Продовжуємо дипломатію заради безпеки та економічної взаємодії. ВIДЕО

Автор: 

Сирія (1848) Сибіга Андрій (1044)
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Топ коментарі
+9
на окружній вже пішла двіжуха! ))
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05.04.2026 22:58 Відповісти
+9
Ну что-то делать нужно, куда-то ездить, о чем-то писать, про что-то видосики снимать. Суть происходящего и цель уже давно никого не интересует. Главное движняк. Как и с войной.
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05.04.2026 23:17 Відповісти
+5
чергову зельону ************ призначать
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05.04.2026 23:07 Відповісти

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