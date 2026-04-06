РФ атаковала 141 БПЛА: ПВО Украины сбила 114 дронов, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С вечера 5 апреля российские захватчики атаковали Украину 141 ударным БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Около 80 из них - "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противник атаковал со следующих направлений:

Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ из-за войны в Иране изменила тактику ударов по Украине: атакует днем, чтобы истощить запас ракет для Patriot, - The Sunday Times