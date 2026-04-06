РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15512 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
541 4

РФ атаковала 141 БПЛА: ПВО Украины сбила 114 дронов, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С вечера 5 апреля российские захватчики атаковали Украину 141 ударным БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Около 80 из них - "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Противник атаковал со следующих направлений:

  • Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Результат работы ПВО 6 апреля

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах

Автор: 

беспилотник (5004) ПВО (3556) Воздушные силы (3005) Шахед (2072)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майже 20 % ворожих бпла долетіли до цілі це багато, а може це тому що "найвеличніший" відправив кращих операторів дронів на Близький Схід ,що йому що ворог знищує Україну.
показать весь комментарий
06.04.2026 09:03 Ответить
А як , пане , ЛІДОР мав зробити , якщо в Еміратах , як натякають злі язики, у нього є коштовна нерухомість та рахунки поза зоною західного фінансового моніторінгу ?

А нещодавно ЛІДОР був в Стамбулі у друзяки Ердогана. Ті ж злі язики кажуть , що в ЛІДОРА в Бодрумі чи Мармарисі є шикарна вілла та й рахунки він має в турецьких банках , які теж знаходяться поза зоною західного фінмоніторінгу. Мабуть дружба з Ердоганом теж сприє тому, що українські дрони луплять останнім часом по УстьЛузі, а не по Новоросійську , де мацковити вантажать в танкери нафту , що йде до Ердагана та через Босфор і ЛІДОР міг ці танкери спостерігати на власні очі, коли перебував у Стамбулі.

Своя сорочка - ближче до тіла !

А взагалі ця війна часом такою дивною здається !
показать весь комментарий
06.04.2026 13:36 Ответить
По обновленным https://t.me/chernigivskaODA/28409 данным ОВА, этой ночью и сегодня утром враг нанес удары по энергообъектам в Черниговской области. Было четыре попадания. Большинство районов области сейчас обесточены.

"Чернигов и громады переходят на альтернативные источники питания для критической инфраструктуры, где в этом есть необходимость. Энергетики начнут работать над восстановлением, когда позволит ситуация с безопасностью", - добавляет глава области Вячеслав Чаус. Источник: https://censor.net/ru/n3609020

Як тоді з 5 аж 4 попали в ціль? Де ці хвалені перехоплювачі? Не було чутно взагалі жодної рроботи по цим дронам😡😡😡
показать весь комментарий
06.04.2026 09:28 Ответить
про "локацийно втрачени" перестали писать...
показать весь комментарий
06.04.2026 13:06 Ответить
 
 