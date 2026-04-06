РФ атаковала 141 БПЛА: ПВО Украины сбила 114 дронов, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
С вечера 5 апреля российские захватчики атаковали Украину 141 ударным БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Около 80 из них - "шахеды".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Противник атаковал со следующих направлений:
- Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 13 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах
А нещодавно ЛІДОР був в Стамбулі у друзяки Ердогана. Ті ж злі язики кажуть , що в ЛІДОРА в Бодрумі чи Мармарисі є шикарна вілла та й рахунки він має в турецьких банках , які теж знаходяться поза зоною західного фінмоніторінгу. Мабуть дружба з Ердоганом теж сприє тому, що українські дрони луплять останнім часом по УстьЛузі, а не по Новоросійську , де мацковити вантажать в танкери нафту , що йде до Ердагана та через Босфор і ЛІДОР міг ці танкери спостерігати на власні очі, коли перебував у Стамбулі.
Своя сорочка - ближче до тіла !
А взагалі ця війна часом такою дивною здається !
"Чернигов и громады переходят на альтернативные источники питания для критической инфраструктуры, где в этом есть необходимость. Энергетики начнут работать над восстановлением, когда позволит ситуация с безопасностью", - добавляет глава области Вячеслав Чаус. Источник: https://censor.net/ru/n3609020
Як тоді з 5 аж 4 попали в ціль? Де ці хвалені перехоплювачі? Не було чутно взагалі жодної рроботи по цим дронам😡😡😡