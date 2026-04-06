РФ атакувала 141 БпЛА: ППО України збила 114 дронів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
З вечора 5 квітня російські загарбники атакували Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 80 із них – "шахеди".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Противник атакував із напрямків:
- Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль