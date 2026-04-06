War&Sanctions: обнародованы данные о производителях боеприпасов "Краснополь-М2", - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало новые материалы в разделе "Компоненты в оружии" на портале War&Sanctions, где представлена интерактивная 3D-модель, составные части и информация о предприятиях, участвующих в производстве управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным ГУР, разработчиком и основным производителем снаряда является Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, входящее в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Сообщается, что в начале апреля предприятие публично заявляло об очередных поставках этих боеприпасов для использования в войне против Украины.

Характеристики "Краснополь-М2"

"Краснополь-М2" — это 152-мм управляемый осколочно-фугасный боеприпас, который применяется с самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Акация", а также с буксируемых орудий "Мста-Б" и Д-20.

Наведение осуществляется с помощью лазерной подсветки цели — с наземных комплексов или через БПЛА, в частности "Орлан-30" и "Гранат-4".

Выстрел "Краснополь-М2" включает:

управляемый осколочно-фугасный снаряд 3оф95;

метательный заряд;

специальную упаковку.

Предприятия в цепочке производства

В рамках обновления ГУР также обнародовало перечень из 17 предприятий, привлеченных к производству компонентов боеприпаса. Часть из них, по данным разведки, не находится под санкциями ни одной из стран-партнеров.

Речь идет о компаниях, производящих элементы системы наведения, электродвигатели рулевых приводов и взрыватели боевой части.

"Государство-агрессор Россия продолжает использовать высокоточные боеприпасы в войне против Украины, опираясь на доступ к технологиям и компонентам.

ГУР МО Украины систематически разоблачает эти цепочки и призывает к усилению санкционного давления, чтобы лишить агрессора возможностей для ведения войны", — отмечали в Главном управлении разведки.

