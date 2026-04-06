War&Sanctions: оприлюднено дані про виробників боєприпасів "Краснополь-М2", - ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові матеріали в розділі "Компоненти у зброї" на порталі War&Sanctions, де представлено інтерактивну 3D-модель, складові та інформацію про підприємства, залучені до виробництва керованих артилерійських боєприпасів "Краснополь-М2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО.
За даними ГУР, розробником і основним виробником снаряда є Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що входить до холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех".
Повідомляється, що на початку квітня підприємство публічно заявляло про чергові постачання цих боєприпасів для використання у війні проти України.
Характеристики "Краснополь-М2"
"Краснополь-М2" - це 152-мм керований осколково-фугасний боєприпас, який застосовується зі самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація", а також із буксируваних гармат "Мста-Б" і Д-20.
Наведення здійснюється за допомогою лазерної підсвітки цілі - з наземних комплексів або через БпЛА, зокрема "Орлан-30" та "Гранат-4".
Постріл "Краснополь-М2" включає:
- керований осколково-фугасний снаряд 3оф95;
- метальний заряд;
- спеціальну упаковку.
Підприємства в ланцюгу виробництва
У межах оновлення ГУР також оприлюднило перелік із 17 підприємств, залучених до виробництва компонентів боєприпасу. Частина з них, за даними розвідки, не перебуває під санкціями жодної з країн-партнерів.
Йдеться про компанії, що виготовляють елементи системи наведення, електродвигуни рульових приводів і підривники бойової частини.
"Держава-агресор Росія продовжує використовувати високоточні боєприпаси у війні проти України, спираючись на доступ до технологій і компонентів.
ГУР МО України системно викриває ці ланцюги та закликає до посилення санкційного тиску, щоб позбавити агресора можливостей для ведення війни", - зазначали у Головному управлінні розвідки.
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