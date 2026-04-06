Правительство выделило почти 300 млн грн на восстановление дорог в Харьковской области

Кабинет Министров Украины выделил 298,8 млн гривен на восстановление поврежденных дорог в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

На что пойдут средства

Финансирование направлено на ремонт дорожной инфраструктуры, которая была повреждена в результате российской агрессии.

Речь идет о восстановлении ключевых участков дорог, обеспечивающих транспортное сообщение, логистику и нужды обороны.

Почему это важно

В министерстве отмечают, что восстановление дорог в прифронтовых регионах имеет критическое значение для функционирования государства.

По словам заместителя министра Виталия Киндратива, ресурсы направляются в первую очередь на те объекты, которые обеспечивают повседневные нужды страны, в частности Вооруженных сил Украины.

Благодаря выделенным средствам планируется:

восстановить поврежденные участки дорог;

обеспечить стабильное транспортное сообщение;

поддержать логистические маршруты для нужд региона и ВСУ.

Контекст

С начала 2026 года в Украине уже ликвидировано 2,8 млн квадратных метров повреждений на дорогах государственного значения.

Ремонтные работы продолжаются и в дальнейшем по всей территории страны.

