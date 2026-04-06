Правительство выделило почти 300 млн грн на восстановление дорог в Харьковской области
Кабинет Министров Украины выделил 298,8 млн гривен на восстановление поврежденных дорог в Харьковской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
На что пойдут средства
Финансирование направлено на ремонт дорожной инфраструктуры, которая была повреждена в результате российской агрессии.
Речь идет о восстановлении ключевых участков дорог, обеспечивающих транспортное сообщение, логистику и нужды обороны.
Почему это важно
В министерстве отмечают, что восстановление дорог в прифронтовых регионах имеет критическое значение для функционирования государства.
По словам заместителя министра Виталия Киндратива, ресурсы направляются в первую очередь на те объекты, которые обеспечивают повседневные нужды страны, в частности Вооруженных сил Украины.
Благодаря выделенным средствам планируется:
- восстановить поврежденные участки дорог;
- обеспечить стабильное транспортное сообщение;
- поддержать логистические маршруты для нужд региона и ВСУ.
Контекст
С начала 2026 года в Украине уже ликвидировано 2,8 млн квадратных метров повреждений на дорогах государственного значения.
Ремонтные работы продолжаются и в дальнейшем по всей территории страны.
