Правительство выделило почти 300 млн грн на восстановление дорог в Харьковской области

Кабинет Министров Украины выделил 298,8 млн гривен на восстановление поврежденных дорог в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

На что пойдут средства

Финансирование направлено на ремонт дорожной инфраструктуры, которая была повреждена в результате российской агрессии.

Речь идет о восстановлении ключевых участков дорог, обеспечивающих транспортное сообщение, логистику и нужды обороны.

Почему это важно

В министерстве отмечают, что восстановление дорог в прифронтовых регионах имеет критическое значение для функционирования государства.

По словам заместителя министра Виталия Киндратива, ресурсы направляются в первую очередь на те объекты, которые обеспечивают повседневные нужды страны, в частности Вооруженных сил Украины.

Благодаря выделенным средствам планируется:

  •  восстановить поврежденные участки дорог;
  •  обеспечить стабильное транспортное сообщение;
  • поддержать логистические маршруты для нужд региона и ВСУ.

Контекст

С начала 2026 года в Украине уже ликвидировано 2,8 млн квадратных метров повреждений на дорогах государственного значения.

Ремонтные работы продолжаются и в дальнейшем по всей территории страны.

Ви би запитали у харків'ян що їм ліпше дорогу, чи ППО, дороги ясна річ що це гроші яки легко списувати, а на ППО не вийде списати
06.04.2026 14:00 Ответить
Шикарна відмазка для продовження крадівництва-забезпечення логістики і потреб оборони. Не підкопаєшся.
06.04.2026 14:01 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В 10-у !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.04.2026 14:58 Ответить
будують дорогу на вовчанськ?
на куп'янськ?
06.04.2026 14:23 Ответить
 
 