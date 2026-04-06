Уряд виділив майже 300 млн грн на відновлення доріг у Харківській області

Кабінет Міністрів України виділив 298,8 млн гривень на відновлення пошкоджених доріг у Харківській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

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На що підуть кошти

Фінансування спрямоване на ремонт дорожньої інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок російської агресії.

Йдеться про відновлення ключових ділянок доріг, що забезпечують транспортне сполучення, логістику та потреби оборони.

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Чому це важливо

У міністерстві наголошують, що відновлення доріг у прифронтових регіонах має критичне значення для функціонування держави.

За словами заступника міністра Віталія Кіндратіва, ресурси спрямовуються насамперед на ті об’єкти, які забезпечують щоденні потреби країни, зокрема Збройних сил України.

Завдяки виділеним коштам планується:

відновити пошкоджені ділянки доріг;

забезпечити стабільне транспортне сполучення;

підтримати логістичні маршрути для потреб регіону та ЗСУ.

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Контекст

Від початку 2026 року в Україні вже ліквідовано 2,8 млн квадратних метрів пошкоджень на дорогах державного значення.

Ремонтні роботи тривають і надалі по всій території країни.

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