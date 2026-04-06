Как работает украинский парламент: Рада "завела" канал в WhatsApp
Верховная Рада Украины объявила о запуске официального канала в WhatsApp, где можно будет получать новости о работе парламента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР.
Присоединиться к каналу можно через поиск в разделе "Обновления" мессенджера WhatsApp или по ссылке, опубликованной в социальных сетях парламента.
"Подписывайтесь на официальный канал, чтобы первыми узнавать о важных событиях, которые меняют жизнь страны, и следить за законотворческим процессом в режиме реального времени", – призывает пресс-служба Верховной Рады.
Как найти официальный канал в WhatsApp
Найти канал можно через поиск в разделе "Обновления" WhatsApp или по ссылке, опубликованной в соцсетях парламента.
Работа Верховной Рады Украины
- Накануне президент Зеленский заявил, что украинский парламент в ближайшее время должен принять как минимум 10 законопроектов, от которых зависит финансирование госбюджета на сотни миллионов долларов.
- Также Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро, благодаря чему правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.
- В то же время абсолютное большинство украинцев (82%) категорически против налогообложения всех международных отправлений, свидетельствуют данные недавнего исследования социологической группы Rating Group.
7-8 коротких відосиків на місяць.
Фото меню з депутатської їдальні.
Кілька інтерв'ю від депутатів блогерам.
зробить як на дорогах: постійна трансляція
