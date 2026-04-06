Як працює український парламент: Рада "завела" канал у WhatsApp
Верховна Рада України оголосила про запуск офіційного WhatsApp-каналу, де можна буде отримувати новини про роботу парламенту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ВР.
Долучитися до каналу можна через пошук у розділі "Оновлення" месенджера WhatsApp або за посиланням, оприлюдненим у соціальних мережах парламенту.
"Долучайтеся до офіційного каналу, щоб першими дізнаватися про важливі події, які змінюють життя країни, та стежити за законотворчим процесом у режимі реального часу", – закликає пресслужба Верховної Ради.
Як знайти офіційний канал у WhatsApp
Знайти канал можна через пошук у розділі "Оновлення" WhatsApp або за посиланням, оприлюдненим у соцмережах парламенту.
Робота Верховної Ради України
- Напередодні президент Зеленський заявив, що український парламент найближчим часом має ухвалити щонайменше 10 законопроєктів, від яких залежить фінансування держбюджету на сотні мільйонів доларів.
- Також Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро, завдяки чому уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень.
- Водночас абсолютна більшість українців (82%) категорично проти оподаткування всіх міжнародних відправлень, свідчать дані нещодавнього дослідження соціологічної групи Rating Group.
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