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Як працює український парламент: Рада "завела" канал у WhatsApp

Рада запустила Вотсап

Верховна Рада України оголосила про запуск офіційного WhatsApp-каналу, де можна буде отримувати новини про роботу парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ВР.

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Долучитися до каналу можна через пошук у розділі "Оновлення" месенджера WhatsApp або за посиланням, оприлюдненим у соціальних мережах парламенту.

"Долучайтеся до офіційного каналу, щоб першими дізнаватися про важливі події, які змінюють життя країни, та стежити за законотворчим процесом у режимі реального часу", – закликає пресслужба Верховної Ради.

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Як знайти офіційний канал у WhatsApp

Знайти канал можна через пошук у розділі "Оновлення" WhatsApp або за посиланням, оприлюдненим у соцмережах парламенту.

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Робота Верховної Ради України

  • Напередодні президент Зеленський заявив, що український парламент найближчим часом має ухвалити щонайменше 10 законопроєктів, від яких залежить фінансування держбюджету на сотні мільйонів доларів.
  • Також Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро, завдяки чому уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень.
  • Водночас абсолютна більшість українців (82%) категорично проти оподаткування всіх міжнародних відправлень, свідчать дані нещодавнього дослідження соціологічної групи Rating Group.

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