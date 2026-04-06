Як працює український парламент: Рада "завела" канал у WhatsApp

Верховна Рада України оголосила про запуск офіційного WhatsApp-каналу, де можна буде отримувати новини про роботу парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ВР.

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Долучитися до каналу можна через пошук у розділі "Оновлення" месенджера WhatsApp або за посиланням, оприлюдненим у соціальних мережах парламенту.

"Долучайтеся до офіційного каналу, щоб першими дізнаватися про важливі події, які змінюють життя країни, та стежити за законотворчим процесом у режимі реального часу", – закликає пресслужба Верховної Ради.

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Як знайти офіційний канал у WhatsApp

Знайти канал можна через пошук у розділі "Оновлення" WhatsApp або за посиланням, оприлюдненим у соцмережах парламенту.

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Робота Верховної Ради України

Напередодні президент Зеленський заявив, що український парламент найближчим часом має ухвалити щонайменше 10 законопроєктів, від яких залежить фінансування держбюджету на сотні мільйонів доларів.

Також Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт про оподаткування посилок вартістю до 150 євро, завдяки чому уряд сподівається зібрати до 10 млрд грн додаткових надходжень.

Водночас абсолютна більшість українців (82%) категорично проти оподаткування всіх міжнародних відправлень, свідчать дані нещодавнього дослідження соціологічної групи Rating Group.

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