Двум украинцам в Румынии грозит до 10 лет лишения свободы по делу о "взрывных" посылках

В Румынии двум украинцам грозит до 10 лет лишения свободы

В Румынии официально предъявили обвинения двум гражданам Украины по делу о так называемых "взрывных" посылках.

Что известно об обвинениях

По данным румынского управления по расследованию организованной преступности и терроризма DIICOT, в октябре подозреваемые передали две посылки для отправки через "Новую почту". Следствие считает, что эти действия могли представлять угрозу безопасности.

"Существовал реальный риск, что на месте мог возникнуть пожар и создать угрозу для национальной безопасности – учитывая, что пункт расположен на первом этаже 7-этажного жилого здания в центральном густонаселенном районе Бухареста", – отмечают следователи.

Задержание и возможное наказание

Подозреваемые находятся под стражей с октября 2025 года. Их задержали в сотрудничестве с правоохранительными органами Польши, где одновременно задержали еще шестерых человек в рамках этого же дела.

В случае доказательства вины украинцам грозит до 10 лет лишения свободы. В то же время в Германии в середине марта начался суд над другими гражданами Украины, которые могли готовить маршруты для подобных отправлений по заказу российских спецслужб.

це такі українці як я Юлій Цезар!
06.04.2026 19:25 Ответить
Дайте обом по 10-ці і щастя здоров'я.
Розуму вже не наберуться, але часу щоб творити всяку херню будуть мати менше.
06.04.2026 19:54 Ответить
 
 