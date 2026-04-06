Двум украинцам в Румынии грозит до 10 лет лишения свободы по делу о "взрывных" посылках

В Румынии официально предъявили обвинения двум гражданам Украины по делу о так называемых "взрывных" посылках.

Об этом сообщает Balkan Insight, цитирует Цензор.НЕТ.

Что известно об обвинениях

По данным румынского управления по расследованию организованной преступности и терроризма DIICOT, в октябре подозреваемые передали две посылки для отправки через "Новую почту". Следствие считает, что эти действия могли представлять угрозу безопасности.

"Существовал реальный риск, что на месте мог возникнуть пожар и создать угрозу для национальной безопасности – учитывая, что пункт расположен на первом этаже 7-этажного жилого здания в центральном густонаселенном районе Бухареста", – отмечают следователи.

Задержание и возможное наказание

Подозреваемые находятся под стражей с октября 2025 года. Их задержали в сотрудничестве с правоохранительными органами Польши, где одновременно задержали еще шестерых человек в рамках этого же дела.

В случае доказательства вины украинцам грозит до 10 лет лишения свободы. В то же время в Германии в середине марта начался суд над другими гражданами Украины, которые могли готовить маршруты для подобных отправлений по заказу российских спецслужб.

