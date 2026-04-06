Двом українцям у Румунії загрожує до 10 років ув’язнення у справі про "вибухові" посилки

У Румунії офіційно висунули обвинувачення двом громадянам України у справі про так звані "вибухові" посилки.

Про це повідомляє Balkan Insight, цитує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про обвинувачення

За даними румунського управління з розслідування організованої злочинності й тероризму DIICOT, у жовтні підозрювані передали дві посилки для відправлення через "Нову пошту". Слідство вважає, що ці дії могли становити загрозу безпеці.

"Існував реальний ризик, що на місці могла виникнути пожежа та створити загрозу для нацбезпеки – зважаючи на те, що пункт розташовується на першому поверсі 7-поверхової житлової будівлі у центральному густонаселеному районі Бухареста", – зазначають слідчі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українець у Кракові погрожував ножем блогерам і пошкодив авто – його можуть виселити з Польщі. ВIДЕО

Затримання та можливе покарання

Підозрювані перебувають під вартою з жовтня 2025 року. Їх затримали у взаємодії з правоохоронцями Польщі, де одночасно затримали ще шістьох осіб у межах цієї ж справи.

У разі доведення вини українцям загрожує до 10 років позбавлення волі. Водночас у Німеччині у середині березня розпочався суд над іншими громадянами України, які могли готувати маршрути для подібних відправлень на замовлення російських спецслужб.

Раніше повідомлялося, що у польському Кракові затримали 31-річного громадянина України, який погрожував ножем місцевим блогерам під час великоднього ярмарку.

Також читайте: Російські спецслужби активізували вербування українців для диверсій, - СБУ