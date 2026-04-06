В Славянске в результате обстрела есть погибший и пятеро раненых, - ОВА
По меньшей мере один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате обстрела российскими войсками города Славянска.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.
Обстрел Славянска
"По меньшей мере, один погибший и пятеро раненых – таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянска. Среди раненых – мальчик 2017 года рождения. По предварительной информации, россияне обстреляли город из РСЗО, попали в жилой сектор – повреждены многочисленные дома", – написал он в Telegram.
Окончательные последствия этого удара устанавливаются.
