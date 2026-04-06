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Новини Обстріл Слов’янська
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У Слов’янську через обстріл є загиблий і п’ятеро поранених, - ОВА

Удар по Слов’янську

Щонайменше одна людина загинула, ще п'ятеро зазнали поранень через обстріл російською армією міста Слов'янськ.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріл Слов'янська

"Щонайменше один загиблий і п'ять поранених – такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Серед поранених – хлопчик 2017 року народження. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто з РСЗВ, поцілили у житловий сектор – пошкоджено численні будинки", – написав він у Телеграмі.

Остаточні наслідки цього удару встановлюються.

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Автор: 

обстріл (35110) атака (1806) Донецька область (11490) Краматорський район (1340) Слов’янськ (861)
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