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У Слов’янську через обстріл є загиблий і п’ятеро поранених, - ОВА
Щонайменше одна людина загинула, ще п'ятеро зазнали поранень через обстріл російською армією міста Слов'янськ.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріл Слов'янська
"Щонайменше один загиблий і п'ять поранених – такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська. Серед поранених – хлопчик 2017 року народження. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто з РСЗВ, поцілили у житловий сектор – пошкоджено численні будинки", – написав він у Телеграмі.
Остаточні наслідки цього удару встановлюються.
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