В России - массовый сбой интернета: не работают банки и сервисы
Вечером 6 апреля россияне начали массово жаловаться на проблемы с интернетом. На сбои в работе сайтов банков и операторов связи жаловались жители, в частности, Москвы, Петербурга, Самарской и Нижегородской областей.
О сбое написал ряд российских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Проблемы с интернетом в РФ: что не работает
Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам "Сбербанка", "Альфа-банка", "Ростелекома", "Газпромбанка", "Госуслуг" и других.
Причины сбоя в работе интернет-сервисов не сообщаются.
Напомним, 3 апреля банковская система РФ также дала сбой. Пользователи российских банков массово сообщали о сбоях в работе финансовых сервисов - речь идет о проблемах с платежами, денежными переводами и доступом к онлайн-банкингу.
- К слову, РФ заняла предпоследнее место в рейтинге стран со свободным интернетом.
- Также россиянам закрыли доступ к оплате покупок в App Store.
