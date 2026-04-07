В России - массовый сбой интернета: не работают банки и сервисы

Вечером 6 апреля россияне начали массово жаловаться на проблемы с интернетом. На сбои в работе сайтов банков и операторов связи жаловались жители, в частности, Москвы, Петербурга, Самарской и Нижегородской областей.

О сбое написал ряд российских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Проблемы с интернетом в РФ: что не работает

Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайтам "Сбербанка", "Альфа-банка", "Ростелекома", "Газпромбанка", "Госуслуг" и других.





Причины сбоя в работе интернет-сервисов не сообщаются.

Напомним, 3 апреля банковская система РФ также дала сбой. Пользователи российских банков массово сообщали о сбоях в работе финансовых сервисов - речь идет о проблемах с платежами, денежными переводами и доступом к онлайн-банкингу.

К слову, РФ заняла предпоследнее место в рейтинге стран со свободным интернетом.

Также россиянам закрыли доступ к оплате покупок в App Store.

Читайте также: Россияне начали массово поставлять на фронт новые спутниковые терминалы связи, первый уже уничтожен, — Бескрестнов (Флеш). ВИДЕО