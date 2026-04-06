У Росії масовий збій інтернету: не працюють банки та сервіси
Ввечері 6 квітня росіяни почали масово бідкатися через проблеми з інтернетом. Через збій у роботі сайтів банків і операторів зв'язку скаржилися жителі, зокрема, Москви, Петербурга, Самарської, Нижньогородської областей.
Про збій написала низка росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Проблеми з інтернетом у РФ: що не працює
Користувачі повідомляють про проблеми з доступом до сайтів "Сбербанку", "Альфа-банку", "Ростелекому", ", "Газпромбанку", "Госуслуг" та інших.
Причини збою у роботі інтернет-сервісів не повідомляються.
Нагадаємо, 3 квітня банківська система РФ також дала збій. Користувачі російських банків масово повідомляли про збої у роботі фінансових сервісів — йдеться про проблеми з платежами, грошовими переказами та доступом до онлайн-банкінгу.
- До слова, РФ посіла передостаннє місце у рейтингу країн із вільним інтернетом.
- Також росіянам закрили доступ до оплати покупок в App Store.
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