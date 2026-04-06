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У Росії масовий збій інтернету: не працюють банки та сервіси

В Росії перестав працювати Інтернет через збій

Ввечері 6 квітня росіяни почали масово бідкатися через проблеми з інтернетом. Через збій у роботі сайтів банків і операторів зв'язку скаржилися жителі, зокрема, Москви, Петербурга, Самарської, Нижньогородської областей.

Про збій написала низка росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Проблеми з інтернетом у РФ: що не працює

Користувачі повідомляють про проблеми з доступом до сайтів "Сбербанку", "Альфа-банку", "Ростелекому", ", "Газпромбанку", "Госуслуг" та інших.

Причини збою у роботі інтернет-сервісів не повідомляються.

Нагадаємо, 3 квітня банківська система РФ також дала збій. Користувачі російських банків масово повідомляли про збої у роботі фінансових сервісів — йдеться про проблеми з платежами, грошовими переказами та доступом до онлайн-банкінгу.

Також читайте: Росіяни почати масово поставляти на фронт нові супутникові термінали зв’язку, перший вже знищено, - Бескрестнов (Флеш). ВIДЕО

Автор: 

інтернет (2132) росія (70808)
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Топ коментарі
+12
https://www.youtube.com/watch?v=SRARPdrTUp0 Он нам и ***** не нужон ваш Интернет!
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07.04.2026 00:00 Відповісти
+9
хорошою не жили, неча й привыкать !

.
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07.04.2026 01:19 Відповісти
+8
У кого домашній телефон працює (вертушка)- королі ефіру тепер!
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07.04.2026 00:04 Відповісти

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