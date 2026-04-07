Вместе родились и погибли: родные братья Сергей и Александр Горобцы отдали жизнь за Украину. ФОТО
5 апреля 2026 года в селе Хажин Житомирской области простились с двумя родными братьями - Сергеем и Александром Горобцами, отдавших свою жизнь за Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Семеновской громады.
Что известно о Героях?
Как отмечается, мужчины, которые с самого детства были неразлучны, вместе защищали страну.
"Их объединяли общие увлечения - спорт. С детства они были самостоятельными, поддерживали друг друга и с большой любовью относились к своей маме", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что военные погибли во время выполнения боевого задания в Херсонской области 17 марта 2026 года.
У защитников остались самые близкие - мама, старший брат (тоже военный), дядя и их семьи. У Александра - 7-летняя дочь Маргарита, 10-месячный сын Артур и жена Алина. У Сергея - дочери Милана (8 лет), Соломия (2 года) и София (11 месяцев), которую он видел всего три дня, и жена Таня.
Дві України: одна та, що на фронті, їх родини, волонтери, працівники тилу і ухилянтська з тими всіма "бізнесменами, хто наживається на русі ухилянства.
На таке требо було брати дозвіл обох батьків й навіть бубусі , якщо нема батьків .
Це скосило цілу родину під корень ... й усякі слова про славу й гідність втрачають значення . Пятеро діток в один день стали сиротами ... й втратили крім батька йще дядю ...
Требо закон , який не дозволяв би брати на передок єдиного сина , або братів в одну частину ...
Сльози, ненависть до рашки та велика гордість за Україну!
Хай спочивають Ваші душі, Ви Герої!
Поки буде Україна, поки буде Народ України, Герої Ви будете вічно живі в пам'яті !
Героям Слава!