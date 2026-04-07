Вместе родились и погибли: родные братья Сергей и Александр Горобцы отдали жизнь за Украину. ФОТО

5 апреля 2026 года в селе Хажин Житомирской области простились с двумя родными братьями - Сергеем и Александром Горобцами, отдавших свою жизнь за Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Семеновской громады.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о Героях?

Как отмечается, мужчины, которые с самого детства были неразлучны, вместе защищали страну.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский Виталий Кухарчук погиб в результате попадания российского дрона в служебный автомобиль в Херсонской области. ФОТО

"Их объединяли общие увлечения - спорт. С детства они были самостоятельными, поддерживали друг друга и с большой любовью относились к своей маме", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военные погибли во время выполнения боевого задания в Херсонской области 17 марта 2026 года.

У защитников остались самые близкие - мама, старший брат (тоже военный), дядя и их семьи. У Александра - 7-летняя дочь Маргарита, 10-месячный сын Артур и жена Алина. У Сергея - дочери Милана (8 лет), Соломия (2 года) и София (11 месяцев), которую он видел всего три дня, и жена Таня.

Читайте также: На фронте погиб оператор ТСН и военный Евгений Соловей