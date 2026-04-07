Вместе родились и погибли: родные братья Сергей и Александр Горобцы отдали жизнь за Украину. ФОТО

5 апреля 2026 года в селе Хажин Житомирской области простились с двумя родными братьями - Сергеем и Александром Горобцами, отдавших свою жизнь за Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Семеновской громады.

Что известно о Героях?

Как отмечается, мужчины, которые с самого детства были неразлучны, вместе защищали страну.

погибшие военные Сергей и Александр Горобец
"Их объединяли общие увлечения - спорт. С детства они были самостоятельными, поддерживали друг друга и с большой любовью относились к своей маме", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военные погибли во время выполнения боевого задания в Херсонской области 17 марта 2026 года.

У защитников остались самые близкие - мама, старший брат (тоже военный), дядя и их семьи. У Александра - 7-летняя дочь Маргарита, 10-месячный сын Артур и жена Алина. У Сергея - дочери Милана (8 лет), Соломия (2 года) и София (11 месяцев), которую он видел всего три дня, и жена Таня.

Горе в сім'ях... Слава богу - діти залишилися... Рід не припиниться, буде кому їх пам"ятать, і кацапів ненавидіть...
07.04.2026 15:45 Ответить
НАШО МОБІЛІЗОВУВАТИ ЦІЛИМИ РОДИНАМИ????

Щоб років через 30 тут 50% проживали індуси і бангладешці? Гребані евреї при владі нічого крім геноцида не можуть запропонувати
07.04.2026 15:54 Ответить
Они добровольцы, судя по количеству детей и их возрасту.
07.04.2026 16:06 Ответить
На жаль гинуть кращі , в той час як в ворога біосміття. Вічна память Захисникам України.
07.04.2026 15:56 Ответить
Вічна памʼять полеглим воїнам. Ми живі зараз лише завдяки їм.
07.04.2026 15:59 Ответить
Разом народились і загинули: рідні брати Сергій та Олександр Горобці віддали життя за Україну

Дві України: одна та, що на фронті, їх родини, волонтери, працівники тилу і ухилянтська з тими всіма "бізнесменами, хто наживається на русі ухилянства.
07.04.2026 16:00 Ответить
"Ухилянти", вони ж працівники тилу....
07.04.2026 16:22 Ответить
Біда...
07.04.2026 16:01 Ответить
Де загиблі герої з 95-го кварталу?! Чи то тільки дурні українці свої голови кладуть після промивки мозгів каналом Г+Г...
07.04.2026 16:10 Ответить
От уб'ють ще й старшого брата і та нещасна мама залишиться зовсім без синів? Невже законодавчо не можна закріпити, щоб не забирати на війну у матері всіх синів? Стане вона інвалідом на старості - хто її догляне? Невістки? В них буде інше особисте життя...
07.04.2026 16:11 Ответить
Такого не повинно було буть в ніякому разі !!!
На таке требо було брати дозвіл обох батьків й навіть бубусі , якщо нема батьків .
Це скосило цілу родину під корень ... й усякі слова про славу й гідність втрачають значення . Пятеро діток в один день стали сиротами ... й втратили крім батька йще дядю ...

Требо закон , який не дозволяв би брати на передок єдиного сина , або братів в одну частину ...
07.04.2026 16:16 Ответить
Хочеться без пафосу, однак до горла підступає!
Сльози, ненависть до рашки та велика гордість за Україну!
Хай спочивають Ваші душі, Ви Герої!
Поки буде Україна, поки буде Народ України, Герої Ви будете вічно живі в пам'яті !
Героям Слава!
07.04.2026 16:19 Ответить
 
 