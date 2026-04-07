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Новини Втрати України
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Разом народились і загинули: рідні брати Сергій та Олександр Горобці віддали життя за Україну. ФОТО

5 квітня 2026 року у селі Хажин на Житомирщині попрощалися із двома рідними братами - Сергієм та Олександром Горобцями, які віддали своє життя за Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Семенівської громади.

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Що про Героїв відомо?

Як зазначається, чоловіки, які з самого дитинства були нерозлучними, разом боронили країну.

загиблі військові Сергій та Олександр Горобець
загиблі військові Сергій та Олександр Горобець
загиблі військові Сергій та Олександр Горобець
загиблі військові Сергій та Олександр Горобець
загиблі військові Сергій та Олександр Горобець

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"Їх об’єднували спільні захоплення - спорт. З дитинства були самостійними, підтримували один одного та з великою любов’ю ставилися до своєї мами", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що військові загинули під час виконання бойового завдання на Херсонщині 17 березня 2026 року.

У захисників залишилися найрідніші - мама, старший брат (теж військовий), дядько та їхні сімʼї. У Олександра - 7-річна донька Маргарита, 10-місячний син Артур та дружина Аліна. У Сергія - доньки Мілана (8 років), Соломія (2 роки) і Софія (11 місяців), яку він бачив лише три дні, та дружина Таня.

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втрати (4718) війна в Україні (8740)
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Топ коментарі
+60
Горе в сім'ях... Слава богу - діти залишилися... Рід не припиниться, буде кому їх пам"ятать, і кацапів ненавидіть...
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07.04.2026 15:45 Відповісти
+48
На жаль гинуть кращі , в той час як в ворога біосміття. Вічна память Захисникам України.
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07.04.2026 15:56 Відповісти
+43
Вічна памʼять полеглим воїнам. Ми живі зараз лише завдяки їм.
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07.04.2026 15:59 Відповісти

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