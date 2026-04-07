Разом народились і загинули: рідні брати Сергій та Олександр Горобці віддали життя за Україну. ФОТО

5 квітня 2026 року у селі Хажин на Житомирщині попрощалися із двома рідними братами - Сергієм та Олександром Горобцями, які віддали своє життя за Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Семенівської громади.

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Що про Героїв відомо?

Як зазначається, чоловіки, які з самого дитинства були нерозлучними, разом боронили країну.











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"Їх об’єднували спільні захоплення - спорт. З дитинства були самостійними, підтримували один одного та з великою любов’ю ставилися до своєї мами", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що військові загинули під час виконання бойового завдання на Херсонщині 17 березня 2026 року.

У захисників залишилися найрідніші - мама, старший брат (теж військовий), дядько та їхні сімʼї. У Олександра - 7-річна донька Маргарита, 10-місячний син Артур та дружина Аліна. У Сергія - доньки Мілана (8 років), Соломія (2 роки) і Софія (11 місяців), яку він бачив лише три дні, та дружина Таня.

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