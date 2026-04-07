Оккупанты принудительно отправили на медкомиссию и вручили повестку: еще одного подростка эвакуировали из ВОТ Херсонщины
С временно оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать ещё одного подростка.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, оккупанты заставляли 17-летнего парня ходить в так называемую российскую школу, угрожая семье депортацией и лишением родительских прав.
Дошло до того, что его принудительно отправили на медкомиссию и вручили повестку в ряды вражеской армии. Чтобы спасти сына, семья приняла единственное возможное решение — уезжать.
Уже в безопасности
Сейчас семья уже в безопасности и получает необходимую помощь.
Глава ОВА добавил, что это уже 55-й ребенок, которого с начала года удалось эвакуировать из временно оккупированных громад Херсонщины.
За таке нелюдство треба вбивати кацапню ще у зародку
А після закінчення кацапня якраз і схопила хлопця.
Слава богу, вирвали з лап орків .
Вони там і на українській мові бояться розмовляти, скоро перднуть будуть боятися, це не українська вольниця.
вір голові ОВА Олександру Прокудіну!!!
повсюди в київі патрулі мєнтів з якими то чуваками в пікселі, балаклавах, але без розпізнавальних знаків!
Й це єдина альтернатива мобілізації в ЗСУ . Хто не бажає служити в ЗСУ й згадує в цьому контектсі "громадянськи права" , той не гідний мати жодних прав крім права бути рабом у московитів ...