Оккупанты принудительно отправили на медкомиссию и вручили повестку: еще одного подростка эвакуировали из ВОТ Херсонщины

С временно оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать ещё одного подростка.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, оккупанты заставляли 17-летнего парня ходить в так называемую российскую школу, угрожая семье депортацией и лишением родительских прав.



Дошло до того, что его принудительно отправили на медкомиссию и вручили повестку в ряды вражеской армии. Чтобы спасти сына, семья приняла единственное возможное решение — уезжать.

Уже в безопасности

Сейчас семья уже в безопасности и получает необходимую помощь.



Глава ОВА добавил, что это уже 55-й ребенок, которого с начала года удалось эвакуировать из временно оккупированных громад Херсонщины.

