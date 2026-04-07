Оккупанты принудительно отправили на медкомиссию и вручили повестку: еще одного подростка эвакуировали из ВОТ Херсонщины

Из ТОТ эвакуирован подросток

С временно оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать ещё одного подростка.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, оккупанты заставляли 17-летнего парня ходить в так называемую российскую школу, угрожая семье депортацией и лишением родительских прав.

Дошло до того, что его принудительно отправили на медкомиссию и вручили повестку в ряды вражеской армии. Чтобы спасти сына, семья приняла единственное возможное решение — уезжать.

Уже в безопасности

Сейчас семья уже в безопасности и получает необходимую помощь.

Глава ОВА добавил, что это уже 55-й ребенок, которого с начала года удалось эвакуировать из временно оккупированных громад Херсонщины.

Топ комментарии
+5
Пффф , в Україні навіть повісток вже не вручають в відразу в бусик пихають, розберуться вже на полігоні, мені просто цікаво от тут кажуть що на тот і лднр була така жорстка мобілізація що тцк в порівнянні з нею відпочиває, а де хоч одне відео цієї наджорсткої мобілізації? В Україні таких відео тисячі
07.04.2026 18:18 Ответить
+3
А ухылесы украинские говорят что не там на раше никакой принудиловки нет и все воюют добровольно и за очень большие деньги. .Есть и как оказываеться даже для самых молодых.Нелох то хоть свою украинскую молодежь выпустил
07.04.2026 18:05 Ответить
+3
Сєргєй, якщо на ТОТ хтось буде знімати відео примусової мобілізації - це буде останнім відео у житті.
Вони там і на українській мові бояться розмовляти, скоро перднуть будуть боятися, це не українська вольниця.
07.04.2026 18:26 Ответить
А ухылесы украинские говорят что не там на раше никакой принудиловки нет и все воюют добровольно и за очень большие деньги. .Есть и как оказываеться даже для самых молодых.Нелох то хоть свою украинскую молодежь выпустил
показать весь комментарий
07.04.2026 18:05 Ответить
Херсонська область у в 2010 проголосувала за Януковича.
показать весь комментарий
07.04.2026 18:37 Ответить
Ну и что ты этим сказать хотело.В 2019 за нелоха и "какая разница " оказывается не конает😆
07.04.2026 19:05 Ответить
А як їм вдалося його з підвалу витягнути, щоб виїхати? Хабаря давали?
07.04.2026 18:08 Ответить
"окупанти змушували 17-річного хлопця ходити до так званої російської школи "
За таке нелюдство треба вбивати кацапню ще у зародку
07.04.2026 18:09 Ответить
не скигли,кацап....
07.04.2026 18:40 Ответить
не скигли,кацап....
показать весь комментарий
07.04.2026 18:45 Ответить
Цікаво а в який клас в 17 років його змушували йти кацапи ,в 12 клас ? Щось хлопець забрехався то його кацапи відправляють до школи ,то його "мобілізують " ,то ще щось видумає.
07.04.2026 18:45 Ответить
Уявіть, у 17 років діти ходять до школи в 11 клас!
А після закінчення кацапня якраз і схопила хлопця.
Слава богу, вирвали з лап орків .
07.04.2026 18:55 Ответить
Пффф , в Україні навіть повісток вже не вручають в відразу в бусик пихають, розберуться вже на полігоні, мені просто цікаво от тут кажуть що на тот і лднр була така жорстка мобілізація що тцк в порівнянні з нею відпочиває, а де хоч одне відео цієї наджорсткої мобілізації? В Україні таких відео тисячі
показать весь комментарий
07.04.2026 18:18 Ответить
Сєргєй, якщо на ТОТ хтось буде знімати відео примусової мобілізації - це буде останнім відео у житті.
Вони там і на українській мові бояться розмовляти, скоро перднуть будуть боятися, це не українська вольниця.
показать весь комментарий
07.04.2026 18:26 Ответить
не скигли ухиляс
07.04.2026 18:41 Ответить
Сєрґєй, як там зараз погода у Вологді?
07.04.2026 19:14 Ответить
не вір очам своїм!
вір голові ОВА Олександру Прокудіну!!!
повсюди в київі патрулі мєнтів з якими то чуваками в пікселі, балаклавах, але без розпізнавальних знаків!
07.04.2026 18:23 Ответить
В 17 років повістка ? може вже досить розповідати казочки про кацапську "мобілізацію" якщо і дають повістки ,так у 18 років на строкову службу а не на мобілізацію і чого наші пропагандисти не видумають щоб виправдати нашу бусифікацію.
07.04.2026 18:41 Ответить
Я тебе больше скажу на раше срочников заставляют"добровольно" контракты подписывать на сво
07.04.2026 19:08 Ответить
Це спеціальна новина для тих , хто підтримує вбивцю офіцера ТЦК й рух ухилянтів .

Й це єдина альтернатива мобілізації в ЗСУ . Хто не бажає служити в ЗСУ й згадує в цьому контектсі "громадянськи права" , той не гідний мати жодних прав крім права бути рабом у московитів ...
