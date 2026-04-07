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Новини Повернення з окупації
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Окупанти примусово відправили на медкомісію і вручили повістку: ще одного підлітка евакуювали з ТОТ Херсонщини

З ТОТ евакуйовано підлітка

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося евакуювати ще одного підлітка.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, окупанти змушували 17-річного хлопця ходити до так званої російської школи, погрожуючи родині депортацією та позбавленням батьківських прав.

Дійшло до того, що його примусово відправили на медкомісію і вручили повістку до лав ворожої армії. Щоб врятувати сина, родина ухвалила єдине можливе рішення - виїжджати.

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Вже в безпеці

Нині родина вже у безпеці й отримує необхідну допомогу.

Голова ОВА додав, що це вже 55-та дитина, яку з початку року вдалося евакуювати з тимчасово окупованих громад Херсонщини.

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Автор: 

окупація (6991) підлітки (499) Херсонська область (6826)
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Топ коментарі
+11
Пффф , в Україні навіть повісток вже не вручають в відразу в бусик пихають, розберуться вже на полігоні, мені просто цікаво от тут кажуть що на тот і лднр була така жорстка мобілізація що тцк в порівнянні з нею відпочиває, а де хоч одне відео цієї наджорсткої мобілізації? В Україні таких відео тисячі
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07.04.2026 18:18 Відповісти
+8
А ухылесы украинские говорят что не там на раше никакой принудиловки нет и все воюют добровольно и за очень большие деньги. .Есть и как оказываеться даже для самых молодых.Нелох то хоть свою украинскую молодежь выпустил
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07.04.2026 18:05 Відповісти
+6
В 17 років повістка ? може вже досить розповідати казочки про кацапську "мобілізацію" якщо і дають повістки ,так у 18 років на строкову службу а не на мобілізацію і чого наші пропагандисти не видумають щоб виправдати нашу бусифікацію.
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07.04.2026 18:41 Відповісти

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