Окупанти примусово відправили на медкомісію і вручили повістку: ще одного підлітка евакуювали з ТОТ Херсонщини

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося евакуювати ще одного підлітка.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, окупанти змушували 17-річного хлопця ходити до так званої російської школи, погрожуючи родині депортацією та позбавленням батьківських прав.



Дійшло до того, що його примусово відправили на медкомісію і вручили повістку до лав ворожої армії. Щоб врятувати сина, родина ухвалила єдине можливе рішення - виїжджати.

Також читайте: Ще 15 дітей і підлітків повернули з окупованих територій та РФ

Вже в безпеці

Нині родина вже у безпеці й отримує необхідну допомогу.



Голова ОВА додав, що це вже 55-та дитина, яку з початку року вдалося евакуювати з тимчасово окупованих громад Херсонщини.

Читайте: У Росії за "тероризм" засудили трьох підлітків з окупованого Мелітополя: що відомо про вирок