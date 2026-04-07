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Окупанти примусово відправили на медкомісію і вручили повістку: ще одного підлітка евакуювали з ТОТ Херсонщини
З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося евакуювати ще одного підлітка.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, окупанти змушували 17-річного хлопця ходити до так званої російської школи, погрожуючи родині депортацією та позбавленням батьківських прав.
Дійшло до того, що його примусово відправили на медкомісію і вручили повістку до лав ворожої армії. Щоб врятувати сина, родина ухвалила єдине можливе рішення - виїжджати.
Вже в безпеці
Нині родина вже у безпеці й отримує необхідну допомогу.
Голова ОВА додав, що це вже 55-та дитина, яку з початку року вдалося евакуювати з тимчасово окупованих громад Херсонщини.
Топ коментарі
+11 Sergey #606813
показати весь коментар07.04.2026 18:18 Відповісти Посилання
+8 Володимир Краснобокий
показати весь коментар07.04.2026 18:05 Відповісти Посилання
+6 nick #614616
показати весь коментар07.04.2026 18:41 Відповісти Посилання
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