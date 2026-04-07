Умер бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу

В возрасте 80 лет скончался легендарный румынский тренер Мирча Луческу.

Об этом сообщило издание GSP.ro, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстоятельства смерти

"Университетская больница скорой помощи Бухареста сообщает, что сегодня, во вторник, 7 апреля 2026 года, около 20:30 было объявлено о смерти Мирча Луческу", — говорится в сообщении.

Как пишет издание Sport.ua, Луческу находился в больнице в Бухаресте с 29 марта после серии серьезных осложнений, в частности инфаркта и проблем с сердечным ритмом, которые повлияли на легкие.

Карьера Луческу

Луческу возглавлял национальную сборную Румынии с августа 2024 года и стал самым пожилым тренером, руководившим командой в официальном матче, однако из-за проблем со здоровьем не успел завершить свой последний поединок во главе сборной.

За свою футбольную карьеру он завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая "Динамо" (Киев), "Шахтер", "Галатасарай", "Бешикташ", и был одним из самых титулованных тренеров мира.

Как игрок Луческу выступал за "Динамо" Бухарест, "Корвинул" и национальную сборную Румынии, приняв участие в чемпионате мира 1970 года. Он также вернул команду в финальную часть Евро-1984 после 14-летнего перерыва и дал дебют Гике Хаджи в сборной в 1983 году.

Его жизненный путь и тренерская карьера, длившаяся более пяти десятилетий, сделали Луческу символом европейского футбола.

