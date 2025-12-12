Умер певец Степан Гига, - СМИ

Сегодня, 12 декабря, ушел из жизни известный украинский певец Степан Гига.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Артист длительное время находился в больнице

Степан Гига скончался в реанимации Первого ТМО Львова. Ранее сообщалось, что в больнице в тяжелом состоянии певец находился еще с 19 ноября.

Несколько дней назад стало известно, что артисту ампутировали ногу.

Больше о певце

Степан Гига родился в селе Белки на Закарпатье в 1959 году. В ноябре артисту исполнилось 66 лет.

Гига выпустил свой дебютный альбом в 1995 году. К числу самых известных композиций певца относятся:

"Этот сон",

"Яворина",

"Золото Карпат",

"Любовь стороной идет",

"За тебя все отдам".

Он стал Заслуженным артистом в 1998-м, а Народным – в 2002-м.

Читайте также: "Добрый вечер, мы - территориальная оборона страны" - Кувалдин, Remez, Кириченко и другие военные музыканты выпустили альбом ко Дню ТрО