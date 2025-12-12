РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12154 посетителя онлайн
Новости
4 006 12

Умер певец Степан Гига, - СМИ

Гіга

Сегодня, 12 декабря, ушел из жизни известный украинский певец Степан Гига.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Артист длительное время находился в больнице

Степан Гига скончался в реанимации Первого ТМО Львова. Ранее сообщалось, что в больнице в тяжелом состоянии певец находился еще с 19 ноября.

Несколько дней назад стало известно, что артисту ампутировали ногу.

Больше о певце

Степан Гига родился в селе Белки на Закарпатье в 1959 году. В ноябре артисту исполнилось 66 лет.

Гига выпустил свой дебютный альбом в 1995 году. К числу самых известных композиций певца относятся:

"Этот сон",
"Яворина",
"Золото Карпат",
"Любовь стороной идет",
"За тебя все отдам".

Он стал Заслуженным артистом в 1998-м, а Народным – в 2002-м.

Читайте также: "Добрый вечер, мы - территориальная оборона страны" - Кувалдин, Remez, Кириченко и другие военные музыканты выпустили альбом ко Дню ТрО

Автор: 

музыка (816) смерть (9329)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Вічна памʼять!
Назавжди запамʼяталися слова з пісні:

На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.
показать весь комментарий
12.12.2025 20:40 Ответить
+15
Царства небесного.
показать весь комментарий
12.12.2025 20:34 Ответить
+4
Золото Карпат, золото пісень... 😿😿😿
показать весь комментарий
12.12.2025 20:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Діабет...
показать весь комментарий
12.12.2025 20:31 Ответить
Царства небесного.
показать весь комментарий
12.12.2025 20:34 Ответить
Вічна памʼять!
Назавжди запамʼяталися слова з пісні:

На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.
показать весь комментарий
12.12.2025 20:40 Ответить
Це пісня-реквієм за іншим відомим співаком..
показать весь комментарий
12.12.2025 20:47 Ответить
Це так. І бере за душу до сліз!
показать весь комментарий
12.12.2025 20:49 Ответить
Золото Карпат, золото пісень... 😿😿😿
показать весь комментарий
12.12.2025 20:44 Ответить
Будемо співати його пісні у москві
показать весь комментарий
12.12.2025 20:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yUdwrxAEYQI Я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останні...
показать весь комментарий
12.12.2025 20:46 Ответить
Дуже достойна людина. Дуже шкода...
показать весь комментарий
12.12.2025 20:55 Ответить
Слід залишив по собі значущий... Світла пам'ять
показать весь комментарий
12.12.2025 20:56 Ответить
Світла пам'ять артисту..
показать весь комментарий
12.12.2025 20:56 Ответить
R.I.P.
Це був справжній співак.
показать весь комментарий
12.12.2025 21:04 Ответить
 
 