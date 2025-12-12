Умер певец Степан Гига, - СМИ
Сегодня, 12 декабря, ушел из жизни известный украинский певец Степан Гига.
Об этом сообщило издание ZAXID.NET со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Артист длительное время находился в больнице
Степан Гига скончался в реанимации Первого ТМО Львова. Ранее сообщалось, что в больнице в тяжелом состоянии певец находился еще с 19 ноября.
Несколько дней назад стало известно, что артисту ампутировали ногу.
Больше о певце
Степан Гига родился в селе Белки на Закарпатье в 1959 году. В ноябре артисту исполнилось 66 лет.
Гига выпустил свой дебютный альбом в 1995 году. К числу самых известных композиций певца относятся:
"Этот сон",
"Яворина",
"Золото Карпат",
"Любовь стороной идет",
"За тебя все отдам".
Он стал Заслуженным артистом в 1998-м, а Народным – в 2002-м.
Назавжди запамʼяталися слова з пісні:
На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.
Це був справжній співак.