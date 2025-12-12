Помер співак Степан Гіга (оновлено)
Сьогодні, 12 грудня, пішов із життя відомий український співак Степан Гіга.
Про це повідомило видання ZAXID.NET з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Артист тривалий час перебував у лікарні
Степан Гіга помер в реанімації Першого ТМО Львова. Раніше повідомлялося, що в лікарні у важкому стані співак перебував ще з 19 листопада.
Кілька днів тому стало відомо, що артисту ампутували ногу.
Оновлено
Згодом смерть співака підтвердили на його сторінці в Instagram.
"Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів. Висловлюємо щиру подяку всім прихильникам за вашу любов, підтримку та теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу впродовж багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важливою",- написали представники Гіги.
Інформацію щодо прощання та церемонії вшанування оприлюднять 13 грудня.
Більше про співака
Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році. У листопаді артисту виповнилось 66 років.
Гіга випустив свій дебютний альбом у 1995-му. До найвідоміших композицій співака належать:
- "Цей сон",
- "Яворина",
- "Золото Карпат",
- "Любов стороною йде",
- За тебе все віддам".
Він став Заслуженим артистом у 1998-му, а Народним — у 2002-му.
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Назавжди запамʼяталися слова з пісні:
На могилі моїй посадіть молоду яворину,
І не плачте за мною, за мною заплаче рідня.
Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну,
Певно, в цьому і є та найважча провина моя.