Помер колишній тренер "Динамо" та "Шахтаря" Мірча Луческу
У віці 80 років помер легендарний румунський тренер Мірча Луческу.
Про це повідомило видання GSP.ro, передає Цензор.НЕТ.
Обставини смерті
"Університетська лікарня швидкої допомоги Бухареста повідомляє, що сьогодні, у вівторок, 7 квітня 2026 року, близько 20:30 було оголошено про смерть Мірчи Луческу", – йдеться в повідомленні.
Як пише видання Sport.ua, Луческу перебував у лікарні в Бухаресті з 29 березня після серії серйозних ускладнень, зокрема інфаркту та проблем із серцевим ритмом, що вплинули на легені.
Кар’єра Луческу
Луческу очолював національну збірну Румунії із серпня 2024 року та став найстарішим тренером, який керував командою в офіційному матчі, проте через проблеми зі здоров’ям не встиг завершити свій останній поєдинок на чолі збірної.
Протягом кар’єри у футболі він здобув 35 трофеїв із сімома клубами, включно з "Динамо" (Київ), "Шахтарем", "Галатасараєм", "Бешикташем" і був одним із найтитулованіших наставників світу.
Як гравець Луческу виступав за "Динамо" Бухарест, "Корвінул" і національну збірну Румунії, взявши участь у чемпіонаті світу 1970 року. Він також повернув команду до фінальної частини Євро-1984, після 14-річної перерви, та дав дебют Гіке Хаджі в збірній у 1983 році.
Його життєвий шлях і тренерська кар’єра, що тривали понад п’ять десятиліть, зробили Луческу символом європейського футболу.
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