Помер колишній тренер "Динамо" та "Шахтаря" Мірча Луческу

У віці 80 років помер легендарний румунський тренер Мірча Луческу.

Про це повідомило видання GSP.ro, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обставини смерті

"Університетська лікарня швидкої допомоги Бухареста повідомляє, що сьогодні, у вівторок, 7 квітня 2026 року, близько 20:30 було оголошено про смерть Мірчи Луческу", – йдеться в повідомленні.

Як пише видання Sport.ua, Луческу перебував у лікарні в Бухаресті з 29 березня після серії серйозних ускладнень, зокрема інфаркту та проблем із серцевим ритмом, що вплинули на легені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер ексміністр фінансів, голова наглядової ради "Укрпошти" Мітюков

Кар’єра Луческу

Луческу очолював національну збірну Румунії із серпня 2024 року та став найстарішим тренером, який керував командою в офіційному матчі, проте через проблеми зі здоров’ям не встиг завершити свій останній поєдинок на чолі збірної.

Протягом кар’єри у футболі він здобув 35 трофеїв із сімома клубами, включно з "Динамо" (Київ), "Шахтарем", "Галатасараєм", "Бешикташем" і був одним із найтитулованіших наставників світу.

Читайте: Помер найстаріший кобзар України Ігор Рачок

Як гравець Луческу виступав за "Динамо" Бухарест, "Корвінул" і національну збірну Румунії, взявши участь у чемпіонаті світу 1970 року. Він також повернув команду до фінальної частини Євро-1984, після 14-річної перерви, та дав дебют Гіке Хаджі в збірній у 1983 році.

Його життєвий шлях і тренерська кар’єра, що тривали понад п’ять десятиліть, зробили Луческу символом європейського футболу.

Читайте: Помер співак Степан Гіга (оновлено)