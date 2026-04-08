За сутки на фронте произошло 170 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 7 апреля 2026 года, на фронте было зафиксировано 170 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Как отмечается, вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 245 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8425 дронов-камикадзе и осуществил 3292 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 51 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Бувалино, Товстодубовое Сумской области; Великомихайловка Днепропетровской области; Верхняя Терса, Воздвиженская, Таврическое, Новониколаевка Запорожской области и города Херсон.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и военной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и артиллерийскую систему оккупантов.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1030 человек. Также враг потерял пять танков, четыре боевые бронированные машины, 63 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 241 единицу автомобильной и две единицы специальной техники.

Читайте также: Оборона Константиновки продолжается, враг хочет улучшить тактическое положение, - Сырский

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отразили шесть вражеских атак, противник осуществил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиаудара, применив десять управляемых бомб.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Лиман и в сторону Графского.

На Купянском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Куриловка, Петропавловка, Песчаное и Новоосиново.

Читайте также: Ожесточенные бои под Покровском, сотни атак РФ отражены, - ГВ "Схід"

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах Лимана, Дробышевого, Ставок, Дибровы и в сторону населенного пункта Твердохлебово.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и вблизи Резниковки и Озерного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки оккупанты атак не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки вблизи Константиновки, Плещиевки, Ильиновки, Степановки, Иванополья, Русина Яра, Софиевки и в сторону населенного пункта Павловка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Ровное, Покровск, Удачное, Гришино, Дачное, Филия, Муравка и Новопавловка", - говорится в сообщении.

Читайте также: Наступление РФ остановлено на нескольких направлениях, на отдельных участках Силы обороны перехватили инициативу. За 4 дня враг потерял более 6 тыс. человек, - Сырский

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Сосновка, Андреевка-Клевцово, Калиновское, Вербовое, Сичневое, Вороне и в сторону населенного пункта Лесное.

На Гуляйпольском направлении произошло 26 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Цвиткове, Варваривка, Гуляйпольское, Святопетровка, Прилуки, Горкое, Еленоконстантиновка и Зализнычное.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг один раз пытался продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили пять вражеских атак вблизи Антоновского моста.







На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.