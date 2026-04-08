Почетного консула в Доминикане Якимову, которая носила кокошник, уволили. ДОКУМЕНТ
Решение о назначении Виктории Якимовой на должность почетного консула в Доминиканской Республике было отменено из-за негативной общественной реакции.
Об этом по запросу Цензор.НЕТ сообщили в Министерстве иностранных дел.
Подробности
Там напомнили, что почетные консулы не являются сотрудниками МИД, не находятся на государственной или дипломатической службе, не получают зарплату или средства из госбюджета, и не наделены функциями политического представительства Украины.
"При отборе кандидатуры на должность почетного консула Украины в г. Ла-Романа (Доминиканская Республика) послом Украины в Республике Куба применялись критерии, предусмотренные пунктом 1 раздела II Порядка, в частности представленные рекомендательные письма. Кандидатура также прошла проверку компетентными органами.
В то же время, учитывая негативный общественный резонанс, было принято решение об отзыве патента, соответствующие кадровые решения в Центральном аппарате, инициировано ужесточение нормативных требований и проверка всех почетных консулов, по итогам которой будут приняты дополнительные кадровые решения", - отметили в МИД.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в Украине назначили нового почетного консула в Доминиканской Республике - эти обязанности будет выполнять Виктория Якимова, которая ранее была связана с модельным бизнесом.
Во время карьеры в модельном бизнесе Якимова публиковала откровенные фотографии. В 2022 году в сети появились ее снимки в российском кокошнике, а в марте 2023 года она комментировала последствия закрытия офиса Google в России.
Факту дебілізму у прийнятті рішень в МЗС це не змінює.
- Но она же красивая…
- Хорошо, но потом сжечь!
Кандидатура також пройшла перевірку компетентними органами. Джерело: https://censor.net/ua/n3609434
Тепер залишилось зясувати, чи ї це були органи. Я так розумію чоловічі і не один. За лист розяснення МЗС особливо вдячний. Я думав, що її приймала комісія і в ній була Джозефін Джексон і Ко.
Утопаючую спас
А як на неї подивився
Сам узяв і утопився" (С)
Вона кокошніком відволікала увагу від страшного хлібальника.
Цитата: "Посолом України".
Орудний відмінок, "послом"!!! Зелені істоти нездатні навіть перевірку орфографії у MS Word увімкнути?