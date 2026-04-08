Почетного консула в Доминикане Якимову, которая носила кокошник, уволили. ДОКУМЕНТ

Решение о назначении Виктории Якимовой на должность почетного консула в Доминиканской Республике было отменено из-за негативной общественной реакции.

Об этом по запросу Цензор.НЕТ сообщили в Министерстве иностранных дел.

Подробности

Там напомнили, что почетные консулы не являются сотрудниками МИД, не находятся на государственной или дипломатической службе, не получают зарплату или средства из госбюджета, и не наделены функциями политического представительства Украины.

"При отборе кандидатуры на должность почетного консула Украины в г. Ла-Романа (Доминиканская Республика) послом Украины в Республике Куба применялись критерии, предусмотренные пунктом 1 раздела II Порядка, в частности представленные рекомендательные письма. Кандидатура также прошла проверку компетентными органами.

В то же время, учитывая негативный общественный резонанс, было принято решение об отзыве патента, соответствующие кадровые решения в Центральном аппарате, инициировано ужесточение нормативных требований и проверка всех почетных консулов, по итогам которой будут приняты дополнительные кадровые решения", - отметили в МИД.





Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Украине назначили нового почетного консула в Доминиканской Республике - эти обязанности будет выполнять Виктория Якимова, которая ранее была связана с модельным бизнесом.

Во время карьеры в модельном бизнесе Якимова публиковала откровенные фотографии. В 2022 году в сети появились ее снимки в российском кокошнике, а в марте 2023 года она комментировала последствия закрытия офиса Google в России.







