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Новини Призначення Якимової консулкою України
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Почесну консулку в Домінікані Якимову, яка носила кокошник, звільнили. ДОКУМЕНТ

Якимову звільнили з посади почесної консулки

Рішення про призначення Вікторії Якимової на посаду почесної консулки в Домініканській Республіці відкликали через негативний суспільний резонанс.

Про це на запит Цензор.НЕТ повідомили у Міністерстві закордонних справ.

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Подробиці

Там нагадали, що почесні консули не є співробітниками МЗС, не перебувають на державній чи дипломатичній службі, не отримують зарплатню чи кошти з держбюджету, та не наділені функціями політичного представництва України.

"При відборі кандидатури на посаду почесного консула України в м. Ла Романа (Домініканська Республіка) Послом України в Республіці Куба застосовувалися критерії, що передбачені пунктом 1 розділу II Порядку, зокрема надані рекомендаційні листи. Кандидатура також пройшла перевірку компетентними органами.

Водночас з огляду на негативний суспільний резонанс було ухвалене рішення про відкликання патенту, відповідні кадрові рішення в Центральному апараті, ініційовано посилення нормативних вимог і перевірку всіх почесних консулів, за підсумками якої будуть ухвалені додаткові кадрові рішення", - зазначили в МЗС.

Якимову звільнили з посади почесної консулки
Якимову звільнили з посади почесної консулки

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що в Україні призначили нову почесну консулку в Домініканській Республіці - ці обов’язки виконуватиме Вікторія Якимова, яка раніше була пов’язана з модельним бізнесом.

Під час кар’єри у моделінгу Якимова робила публікації з відвертими фотографіями. У 2022 році в мережі з’явилися її світлини в російському кокошнику, а в березні 2023 року вона коментувала наслідки закриття офісу Google у Росії.

Якимову звільнили з посади почесної консулки
Якимову звільнили з посади почесної консулки
Якимову звільнили з посади почесної консулки

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Автор: 

Домініканська Республіка (14) консул (130) Якимова Вікторія (2)
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Топ коментарі
+32
А як де публічний астракізм тих, хто призначав?

Факту дебілізму у прийнятті рішень в МЗС це не змінює.
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08.04.2026 11:16 Відповісти
+31
Перевели в Гондурас?
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08.04.2026 11:13 Відповісти
+21
По морді ліца видно, що кацапка - "зайва хромосома" скрєпності так і тягнуть до кокошників та *******@
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08.04.2026 11:17 Відповісти

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