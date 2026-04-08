Россияне обстреляли 26 населенных пунктов Херсонщины: 5 человек погибли, еще 21 получили ранения
За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Томина Балка, Берислав, Белозерка, Золотая Балка, Украинка, Степановка, Никольское, Новорайск, Антоновка, Бургунка, Веселое, Гавриловка, Днепровское, Кизомыс, Львово, Новотягинка, Осокоровка, Приднепровское, Токаревка, Чернобаевка, Софиевка, Ивановка, Михайловка, Новокаиры, Новотягинка и город Херсон.
Куда били оккупанты
Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 17 многоэтажек и 28 частных домов. Также оккупанты разрушили аптеку, хозяйственную постройку, сотовую вышку, складское помещение, частный гараж и автомобили, машину "скорой помощи".
В результате российской агрессии 4 человека погибли, еще 21 получил ранения, из них — 1 ребенок.
Позже стало известно, что в больнице скончался пожилой мужчина, которого третьего апреля россияне атаковали с беспилотника в Корабельном районе Херсона.
В течение нескольких дней медики отчаянно боролись за жизнь 84-летнего херсонца. Однако ранения оказались смертельными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль