Россияне обстреляли 26 населенных пунктов Херсонщины: 5 человек погибли, еще 21 получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Томина Балка, Берислав, Белозерка, Золотая Балка, Украинка, Степановка, Никольское, Новорайск, Антоновка, Бургунка, Веселое, Гавриловка, Днепровское, Кизомыс, Львово, Новотягинка, Осокоровка, Приднепровское, Токаревка, Чернобаевка, Софиевка, Ивановка, Михайловка, Новокаиры, Новотягинка и город Херсон.

Куда били оккупанты

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 17 многоэтажек и 28 частных домов. Также оккупанты разрушили аптеку, хозяйственную постройку, сотовую вышку, складское помещение, частный гараж и автомобили, машину "скорой помощи".

В результате российской агрессии 4 человека погибли, еще 21 получил ранения, из них — 1 ребенок.

Позже стало известно, что в больнице скончался пожилой мужчина, которого третьего апреля россияне атаковали с беспилотника в Корабельном районе Херсона.

В течение нескольких дней медики отчаянно боролись за жизнь 84-летнего херсонца. Однако ранения оказались смертельными.

