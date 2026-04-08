Росіяни обстріляли 26 населених пунктів Херсонщини: 5 людей загинуло, ще 21 - дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Томина Балка, Берислав, Білозерка, Золота Балка, Українка, Степанівка, Микільське, Новорайськ, Антонівка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Кізомис, Львове, Новотягинка, Осокорівка, Придніпровське, Токарівка, Чорнобаївка, Софіївка, Іванівка, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка та місто Херсон.

Куди били окупанти

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 багатоповерхівок та 28 приватних будинків.Також окупанти понівечили аптеку, господарчу споруду, стільникову вежу, складське приміщення, приватний гараж та автомобілі, автівку "швидкої".

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 21 - дістала поранення, з них - 1 дитина.

Пізніше стало відомо, що у лікарні помер літній чоловік, якого третього квітня росіяни атакували з безпілотника у Корабельному районі Херсона.

Впродовж кількох днів медики відчайдушно боролися за життя 84-річного херсонця. Однак поранення виявилися смертельними.

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