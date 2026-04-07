Одна зі спецоперацій ЗСУ: знищення мосту через річку Конка дроном і 1,5 тонни вибухівки. ВIДЕО
Українські військові знищили міст через річку Конка в районі Олешків на тимчасово окупованій Херсонщині, використовуючи британський дрон T-150 Malloy.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, операція тривала на початку 2025 року.
Інженери розробили 50-кілограмові вибухові заряди, які дрон протягом двох місяців спускав у отвори в мосту, доставивши загалом близько 1,5 тонни вибухівки.
Зазначається, що після цього заряд було підірвано, що завдало значних пошкоджень конструкції, а згодом міст добили ударом крилатої ракети.
Отвори в мосту з’явилися внаслідок попередніх авіаційних і ракетних ударів, однак споруда тривалий час залишалася функціональною.
У результаті її знищення суттєво послаблено логістичні можливості противника в дніпровських плавнях у цьому районі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль