Одна зі спецоперацій ЗСУ: знищення мосту через річку Конка дроном і 1,5 тонни вибухівки. ВIДЕО

Українські військові знищили міст через річку Конка в районі Олешків на тимчасово окупованій Херсонщині, використовуючи британський дрон T-150 Malloy.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, операція тривала на початку 2025 року.

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Інженери розробили 50-кілограмові вибухові заряди, які дрон протягом двох місяців спускав у отвори в мосту, доставивши загалом близько 1,5 тонни вибухівки.

Зазначається, що після цього заряд було підірвано, що завдало значних пошкоджень конструкції, а згодом міст добили ударом крилатої ракети.

Отвори в мосту з’явилися внаслідок попередніх авіаційних і ракетних ударів, однак споруда тривалий час залишалася функціональною.

У результаті її знищення суттєво послаблено логістичні можливості противника в дніпровських плавнях у цьому районі.

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