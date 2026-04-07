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Одна зі спецоперацій ЗСУ: знищення мосту через річку Конка дроном і 1,5 тонни вибухівки. ВIДЕО

Українські військові знищили міст через річку Конка в районі Олешків на тимчасово окупованій Херсонщині, використовуючи британський дрон T-150 Malloy.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, операція тривала на початку 2025 року.

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Інженери розробили 50-кілограмові вибухові заряди, які дрон протягом двох місяців спускав у отвори в мосту, доставивши загалом близько 1,5 тонни вибухівки.

Зазначається, що після цього заряд було підірвано, що завдало значних пошкоджень конструкції, а згодом міст добили ударом крилатої ракети.

Отвори в мосту з’явилися внаслідок попередніх авіаційних і ракетних ударів, однак споруда тривалий час залишалася функціональною.

У результаті її знищення суттєво послаблено логістичні можливості противника в дніпровських плавнях у цьому районі.

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Автор: 

вибухівка (512) міст (1285) знищення (10540) ЗСУ (8971) логістика (193) дрони (8692) Олешки (84) Херсонська область (6827) Херсонський район (965)
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Топ коментарі
+28
Якби зеленьський фінансував не власні офшори і фшори турок перед війною, а фінансував ЗСУ, то " гарної дороги" можливо і не було б. Як не було б і сотень тисяч смертей українців і мільонів біженців...
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07.04.2026 23:40 Відповісти
+11
Що за "фантазії"? Дмітрій Донской взагалі не вів бойових дій, на території ******** України... Більш того - багато істориків вже ставлять під питання Куликове побоїще, як таке... Бо, хоч "Задонщина" й "красиво" описує "епічну" цю битву, за участі трохи не півмільйона війська, але московські археологи перекопали всі ті місця, і не знайшли значних поховань... Деякі історики припускають, що кацапня, за своєю звичкою, зробила "перенос", і цю битву придумала, надихнувшись розгромом монголо-татар військом Великого князівства Литовського, під крівництвом Ольгерда, на Синіх Водах, що сталася незадовго до цього...
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08.04.2026 07:49 Відповісти
+6
Кацапи подякували?
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07.04.2026 23:07 Відповісти

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