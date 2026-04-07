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Одна из спецопераций ВСУ: уничтожение моста через реку Конка дроном и 1,5 т взрывчатки. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили мост через реку Конка в районе Олешек на временно оккупированной Херсонщине, используя британский дрон T-150 Malloy.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, операция проходила в начале 2025 года.

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Инженеры разработали 50-килограммовые взрывные заряды, которые дрон в течение двух месяцев спускал в отверстия в мосту, доставив в общей сложности около 1,5 тонны взрывчатки.

Отмечается, что после этого заряд был взорван, что нанесло значительные повреждения конструкции, а впоследствии мост добили ударом крылатой ракеты.

Отверстия в мосте появились в результате предыдущих авиационных и ракетных ударов, однако сооружение долгое время оставалось функциональным.

В результате его уничтожения существенно ослаблены логистические возможности противника в днепровских поймах в этом районе.

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Автор: 

взрывчатка (871) мост (1045) уничтожение (10221) ВСУ (7961) логистика (149) дроны (7597) Олешки (68) Херсонская область (5836) Херсонский район (950)
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Топ комментарии
+28
Якби зеленьський фінансував не власні офшори і фшори турок перед війною, а фінансував ЗСУ, то " гарної дороги" можливо і не було б. Як не було б і сотень тисяч смертей українців і мільонів біженців...
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07.04.2026 23:40 Ответить
+11
Що за "фантазії"? Дмітрій Донской взагалі не вів бойових дій, на території ******** України... Більш того - багато істориків вже ставлять під питання Куликове побоїще, як таке... Бо, хоч "Задонщина" й "красиво" описує "епічну" цю битву, за участі трохи не півмільйона війська, але московські археологи перекопали всі ті місця, і не знайшли значних поховань... Деякі історики припускають, що кацапня, за своєю звичкою, зробила "перенос", і цю битву придумала, надихнувшись розгромом монголо-татар військом Великого князівства Литовського, під крівництвом Ольгерда, на Синіх Водах, що сталася незадовго до цього...
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08.04.2026 07:49 Ответить
+6
Кацапи подякували?
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07.04.2026 23:07 Ответить

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