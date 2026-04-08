РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12448 посетителей онлайн
Новости Возможность третьей мировой войны
800 26

Европа должна учиться у украинских военных и воевать "разумно", - полковник Идзелис

Без опыта украинской армии Европе будет сложно построить эффективную систему обороны, а против наступления российской пехоты сработает только высокотехнологичный подход с акцентом на сохранение жизней военных.

Об этом в интервью Укринформу заявил командующий Литовским стрелковым союзом полковник Линас Идзелис, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Только украинские военные знают, как по-настоящему сражаться с россиянами, как защищаться от профессиональных подразделений, таких как "Рубикон". Защищать Европу без украинских войск было бы очень трудно", - подчеркнул Идзелис.

По его мнению, рано или поздно "все поймут, что без проверенной в боях украинской армии у Европы нет будущего".

Он также считает, что подготовка некоторых стран Европы к потенциальному военному конфликту по типу Второй мировой войны является неправильной стратегией.

Он также призвал европейских политиков перейти от постоянных дискуссий к действиям.

"С момента широкомасштабного вторжения происходили лишь дискуссии. Только когда Дональд Трамп пришел к власти в США, европейцы почувствовали настоящую тревогу, начав больше инвестировать в собственную оборону. Сейчас мы уже начинаем видеть больше государственных заказов для военных заводов, строятся новые производственные линии, и я думаю, что некоторые ноу-хау будут заимствованы из Украины, включая беспилотники дальнего и среднего радиуса действия, а также перехватчики модернизированных беспилотников, которые теперь летают на больших скоростях и высотах, с технологией MESH, установленными камерами, лучшей устойчивостью к средствам РЭБ и т. д.", — пояснил полковник.

"Западу нужен план, чтобы похоронить всех российских захватчиков, 100%", - подчеркнул Идзелис.

Автор: 

Европа (2339) россия (97101) Украина (44262) война в Украине (8008)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
у вас є план містер фікс?
чи є план?так є план - хай українці за нас воюють
показать весь комментарий
08.04.2026 17:09 Ответить
+2
"Не цакрське діло...". Нас більше десяти років вся Європа повчала, як нам жить, як воювать - а, виявляється, учить, цьому, треба Європу?...
показать весь комментарий
08.04.2026 17:11 Ответить
+2
Вони не хочуть навчатися, вони звикли за українськими тілами вайбити і відпочивати сито і спокійно, але українців стає дедалі менше і сидіти вічно за м'ясним щитом не вийде
показать весь комментарий
08.04.2026 17:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.04.2026 17:09 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 17:40 Ответить
Не перекручуй, це тільки в роісії таке вкидують. УКРАЇНА захищається від російських орків, з кимось, чи сама. Не буде защиатися, кар- пу знищить всіх, і правих і лівих
показать весь комментарий
08.04.2026 17:58 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 17:11 Ответить
Хто це нас повчав ,ми ж самі премось до НАТО ,хоча нас туди ніхто не запрошував.
показать весь комментарий
08.04.2026 17:33 Ответить
Ти вже закінчив "розносить логістику", в Україні? Тепер починаєш "розносить" її військову та зовнішньополітичну діяльність? Що будеш "розносить" далі?
показать весь комментарий
08.04.2026 17:40 Ответить
Ну да, зєлін туризм - це "зовнішньополітична діяльність " ?
показать весь комментарий
08.04.2026 17:48 Ответить
Тема обговорення - "ефективність українських військових, в умовах ******** війни"... До чого тут "зелін туризм"? Це "підміна предмету спору", і маніпуляція...
показать весь комментарий
08.04.2026 17:59 Ответить
Воюючі країни завжди передавали інформацію про ******* війни. Захід цю інформацію отримує з перших днів. І їх цікавлять як воювати дронами, а не як Сирський командує своїми фарш полками, угроблюючи власних військових контрнаступах. Єдина армія, що ефективно воює в ******** війнах - це армія США і вона не воює рабами. Повільний відступ з угробленням власних військ - це не ефективна війна.
показать весь комментарий
08.04.2026 17:38 Ответить
І як же "ефективно" армія США "захистила" свої бази в районі Персидської затоки, і території своїх союзників?
показать весь комментарий
08.04.2026 17:42 Ответить
Бази США - це не територія США. Втрата баз США - це ніщо в порівнянні зі знищенням ядерої зброї Ірану. Тому ця операція дуже успішна. Плюс США заробили на продажі власних енергоресурсів, продадуть арабам купу нової зброї. Одні плюси.
показать весь комментарий
08.04.2026 17:49 Ответить
Приведи мені ДОКАЗИ "знищення ядерної зброї Ірану... Розбиті літаки на авіабазах США, та палаюючі нафтотермінали в Кувейті, ОАЕ, Саудівській Аравії, я бачу...
А ефективнішу американської, та набагато дешевшу зброю, араби вже побачили...
показать весь комментарий
08.04.2026 17:57 Ответить
Лідери Ірану знищені, засоби виробництва ядерної зброї знищені. Не віриш - поїдь в Іран і спитай там де їх ядерні об'єкти у представника влади.
Втрати на базах США - це копійки для США.
Палаючі нафтотермінали в Кувейті, ОАЕ, Саудівській Аравії - це одні плюси, знищені конкуренти США у продажу енергоресурсів.
Араби знищували дешеві шахед дорогими Патріотами? Так це один плюс, тепер араби будуть змушені закупити Патріотів ще в США.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:03 Ответить
Розумієш, у чому справа... Людей можна замінить... А стосовно "знищення ядерної зброї" - доведення лежить на тому, хто доводить. якийсь факт... Ти сказав про "знищення" - так доведи тобою заявлене...
Крім того, що араби "будуть змушені" - вони ще й зацікавилися нашими дронами-перехоплювачами. А вони коштують набагато дешевше "Петріотів"... А араби гроші рахувать уміють...
показать весь комментарий
08.04.2026 18:20 Ответить
США мали фізичну можливість знищити ядерну зброю, продемострували її у знищенні лідерів Ірану, і заявили, що знищили виробництво ядерної зброї. Тепер ти доводь, що не знищили.
"араби гроші рахувать уміють", але не закупили дешеві зенітні дрони. І тепер їм доведеться купувати Патріоти, оскільки Іран продовжить виготовляти балістику, а знищувати балістику може лише Патріот.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:32 Ответить
Знаєш - у мене є статевий член. Він - у "робочому стані"... Я можу вільно пересуваться по території України... Доведи, що я згвалтував жінку , в Одеській області...
Приблизно така сама ситуація з твоїми "доводами", стосовно знищення американцями ядерної зброї Ірану...
А "зенітні дрони", арабам закуплять не було де - бо їх виробництво почало розвиваться тільки під час російсько-української війни, її учасниками... То хто ж їм міг продать те, чого не існувало?...
показать весь комментарий
08.04.2026 18:39 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2026 17:25 Ответить
О ще один із " правильними тезами" виліз?
Паря, Україна ************ себе. Бажаєш прийняти участь у обороні України?
Бери відпустку у ведмедя і через Турцію-Молдову
показать весь комментарий
08.04.2026 18:01 Ответить
Коли ви повернетеся повертати борги своїй Батківщині? Чекаєте депортації? Ви ж розумієте, що ЄС скоріше вас депортує в ЗСУ, ніж пришле свої війська на захист України?
показать весь комментарий
08.04.2026 18:10 Ответить
Ти забула в своєму спітчі згадати медведчука, ти захворіла?
показать весь комментарий
08.04.2026 18:13 Ответить
А чого це вони повинні вчитись у м'ясника творожнікова ,використовувати солдатів як гарматне м'ясо ?
показать весь комментарий
08.04.2026 17:32 Ответить
ЄС цікавлять дрони в першу чергу, а не як закидати ворога трупами громадян країн ЄС.
показать весь комментарий
08.04.2026 17:39 Ответить
"Тільки українські військові знають, як по-справжньому битися з росіянами, як захищатися від професійних підрозділів, таких як "Рубікон".
Саме,то цей Рубікон,що відіграв вирішальну роль в одній невдалій операції і мав би бути об'єктом атак на знищення з боку професійних підрозділів ССО.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:09 Ответить
Все умники когда разглагольствуют на диванах. Европейцы запомнились в истории только своим эпическим маразмом во время Первой мировой.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:13 Ответить
Якщо серьозно то європейці дуже розумні і хитрі, бачачи як бусифікуть тарасиків і Микола яких відправляють штурмовати посадки то їм дешевше давати гроші, і в них банально ціниться людина набагато більше по життю чим в нас, зелена влада і сирок знецінили життя українців до 20000 гривень на місяць.
показать весь комментарий
08.04.2026 18:15 Ответить
З приводу цінності життя і того, яке воно повинно бути в Україні у одному з ефірів колись казав журналіст Віталій Портніков.

Ось його слова (цитата): «Я вважаю, що якщо у нас цінність людського життя збільшиться, то це створить проблему для нас у подальшому виживанні у війні. Тому що у війні з россією може вижити тільки россія, тільки країна, в якій цінність людського життя в принципі знаходиться на близькому до россійського рівня. Так що ми самі маємо бути зацікавлкні, щоб люди так думали»
показать весь комментарий
08.04.2026 18:30 Ответить
 
 