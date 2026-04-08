Европа должна учиться у украинских военных и воевать "разумно", - полковник Идзелис

Без опыта украинской армии Европе будет сложно построить эффективную систему обороны, а против наступления российской пехоты сработает только высокотехнологичный подход с акцентом на сохранение жизней военных.

Об этом в интервью Укринформу заявил командующий Литовским стрелковым союзом полковник Линас Идзелис, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только украинские военные знают, как по-настоящему сражаться с россиянами, как защищаться от профессиональных подразделений, таких как "Рубикон". Защищать Европу без украинских войск было бы очень трудно", - подчеркнул Идзелис.

По его мнению, рано или поздно "все поймут, что без проверенной в боях украинской армии у Европы нет будущего".

Он также считает, что подготовка некоторых стран Европы к потенциальному военному конфликту по типу Второй мировой войны является неправильной стратегией.

Он также призвал европейских политиков перейти от постоянных дискуссий к действиям.

"С момента широкомасштабного вторжения происходили лишь дискуссии. Только когда Дональд Трамп пришел к власти в США, европейцы почувствовали настоящую тревогу, начав больше инвестировать в собственную оборону. Сейчас мы уже начинаем видеть больше государственных заказов для военных заводов, строятся новые производственные линии, и я думаю, что некоторые ноу-хау будут заимствованы из Украины, включая беспилотники дальнего и среднего радиуса действия, а также перехватчики модернизированных беспилотников, которые теперь летают на больших скоростях и высотах, с технологией MESH, установленными камерами, лучшей устойчивостью к средствам РЭБ и т. д.", — пояснил полковник.

"Западу нужен план, чтобы похоронить всех российских захватчиков, 100%", - подчеркнул Идзелис.

