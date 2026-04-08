Европа должна учиться у украинских военных и воевать "разумно", - полковник Идзелис
Без опыта украинской армии Европе будет сложно построить эффективную систему обороны, а против наступления российской пехоты сработает только высокотехнологичный подход с акцентом на сохранение жизней военных.
Об этом в интервью Укринформу заявил командующий Литовским стрелковым союзом полковник Линас Идзелис, сообщает Цензор.НЕТ.
"Только украинские военные знают, как по-настоящему сражаться с россиянами, как защищаться от профессиональных подразделений, таких как "Рубикон". Защищать Европу без украинских войск было бы очень трудно", - подчеркнул Идзелис.
По его мнению, рано или поздно "все поймут, что без проверенной в боях украинской армии у Европы нет будущего".
Он также считает, что подготовка некоторых стран Европы к потенциальному военному конфликту по типу Второй мировой войны является неправильной стратегией.
Он также призвал европейских политиков перейти от постоянных дискуссий к действиям.
"С момента широкомасштабного вторжения происходили лишь дискуссии. Только когда Дональд Трамп пришел к власти в США, европейцы почувствовали настоящую тревогу, начав больше инвестировать в собственную оборону. Сейчас мы уже начинаем видеть больше государственных заказов для военных заводов, строятся новые производственные линии, и я думаю, что некоторые ноу-хау будут заимствованы из Украины, включая беспилотники дальнего и среднего радиуса действия, а также перехватчики модернизированных беспилотников, которые теперь летают на больших скоростях и высотах, с технологией MESH, установленными камерами, лучшей устойчивостью к средствам РЭБ и т. д.", — пояснил полковник.
"Западу нужен план, чтобы похоронить всех российских захватчиков, 100%", - подчеркнул Идзелис.
чи є план?так є план - хай українці за нас воюють
А ефективнішу американської, та набагато дешевшу зброю, араби вже побачили...
Втрати на базах США - це копійки для США.
Палаючі нафтотермінали в Кувейті, ОАЕ, Саудівській Аравії - це одні плюси, знищені конкуренти США у продажу енергоресурсів.
Араби знищували дешеві шахед дорогими Патріотами? Так це один плюс, тепер араби будуть змушені закупити Патріотів ще в США.
Крім того, що араби "будуть змушені" - вони ще й зацікавилися нашими дронами-перехоплювачами. А вони коштують набагато дешевше "Петріотів"... А араби гроші рахувать уміють...
"араби гроші рахувать уміють", але не закупили дешеві зенітні дрони. І тепер їм доведеться купувати Патріоти, оскільки Іран продовжить виготовляти балістику, а знищувати балістику може лише Патріот.
Приблизно така сама ситуація з твоїми "доводами", стосовно знищення американцями ядерної зброї Ірану...
А "зенітні дрони", арабам закуплять не було де - бо їх виробництво почало розвиваться тільки під час російсько-української війни, її учасниками... То хто ж їм міг продать те, чого не існувало?...
Паря, Україна ************ себе. Бажаєш прийняти участь у обороні України?
Бери відпустку у ведмедя і через Турцію-Молдову
Саме,то цей Рубікон,що відіграв вирішальну роль в одній невдалій операції і мав би бути об'єктом атак на знищення з боку професійних підрозділів ССО.
Ось його слова (цитата): «Я вважаю, що якщо у нас цінність людського життя збільшиться, то це створить проблему для нас у подальшому виживанні у війні. Тому що у війні з россією може вижити тільки россія, тільки країна, в якій цінність людського життя в принципі знаходиться на близькому до россійського рівня. Так що ми самі маємо бути зацікавлкні, щоб люди так думали»