Європа має навчатися в українських військових та воювати "розумно" - полковник Ідзеліс

Без досвіду української армії Європі буде важко побудувати ефективну систему оборони, а проти навали російської піхоти спрацює лише високотехнологічний підхід із акцентом на збереження життів військових.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив командувач Литовської стрілецької спілки, полковник Лінас Ідзеліс, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Тільки українські військові знають, як по-справжньому битися з росіянами, як захищатися від професійних підрозділів, таких як "Рубікон". Боронити Європу без українських військ було б дуже важко", - підкреслив Ідзеліс.

На його думку, рано чи пізно "всі зрозуміють, що без перевіреної в боях української армії у Європи немає майбутнього".

Він також вважає, що підготовка деяких країн Європи до потенційного військового конфлікту за типом Другої світової війни є неправильною стратегією.

Він також закликав європейських політиків перейти від постійних дискусій до дій.

"З моменту широкомасштабного вторгнення відбувалися лише дискусії. Тільки коли Дональд Трамп прийшов до влади у CША, європейці відчули справжню тривогу, почавши більше інвестувати у власну оборону. Зараз ми вже починаємо бачити більше урядових замовлень для військових заводів, будуються нові виробничі лінії, і я думаю, що деякі ноу-хау будуть запозичені з України, включаючи безпілотники глибокого та середнього радіусу дії, а також перехоплювачі модернізованих безпілотників, які тепер літають на більших швидкостях і висотах, з технологію MESH, встановленими камерами, кращою стійкістю до засобів РЕБ тощо", - пояснив полковник.

"Заходу потрібен план, щоб поховати всіх російських загарбників, 100%", - підкреслив Ідзеліс.

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