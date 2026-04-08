Украине удалось избежать дефицита топлива, – глава АМКУ Кириленко

Объемы возможных поставок и источники закупки топлива в целом оказались под угрозой существенного сокращения. Только благодаря вмешательству президента Украины и правительства стране удалось избежать явления, гораздо более опасного, чем рост цен, а именно дефицита топлива.

Об этом сегодня во время выступления в Верховной Раде заявил председатель АМКУ Павел Кириленко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дефицита топлива нет

"В целом на сегодняшний день с началом кризиса наблюдается рост объема спроса и сокращение объема предложения на бензин и дизельное топливо. Также фактор роста фактической стоимости приобретения нефтепродуктов и прогноз дальнейшего роста себестоимости. Ослабление национальной валюты, увеличение стоимости логистических услуг, таможенных платежей. Все вышеперечисленные объективные факторы примерно одинаково повлияли на участников рынка", — отметил он.

Все украинские операторы АЗС закупают топливо почти исключительно в европейских странах, у одних и тех же производителей и трейдеров. На данный момент Антимонопольным комитетом Украины на основании уже полученных и проанализированных данных не зафиксировано доказательств сговора участников рынка относительно повышения цен, отметил Кириленко.

"Рынки нефтепродуктов в нашей стране являются нерегулируемыми, ценообразование свободное и рыночное, я также подчеркиваю это. Доля участников рынка полностью исключает их монополизацию", — сказал глава АМКУ.

Кириленко добавил, что, несмотря на то, что в странах ЕС, так же как и в Украине, выросли цены на топливо, ни в одной из них антимонопольные органы не приняли решения даже об открытии дела.

"Расследование нарушений конкурентного законодательства не является инструментом регулирования рынка", — добавил Кириленко.

Напомним, стоимость топлива начала расти после увеличения мировых цен на нефть из-за войны в Иране и блокирования Тегераном Ормузского пролива, через который до этого проходило около 20% мировых поставок нефти.

Сговора на рынке топлива не выявлено

Напомним, что также Кириленко сообщил, что Антимонопольный комитет не нашел подтверждений сговора между участниками топливного рынка относительно повышения цен на АЗС.

Накануне главу Антимонопольного комитета пригласили в Верховную Раду 8 апреля для отчета о ситуации с ценами на топливо и возможных признаках сговора среди участников рынка АЗС. Соответствующее решение 7 апреля поддержали 157 народных депутатов.

