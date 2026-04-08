Украине удалось избежать дефицита топлива, – глава АМКУ Кириленко

Объемы возможных поставок и источники закупки топлива в целом оказались под угрозой существенного сокращения. Только благодаря вмешательству президента Украины и правительства стране удалось избежать явления, гораздо более опасного, чем рост цен, а именно дефицита топлива.

Об этом сегодня во время выступления в Верховной Раде заявил председатель АМКУ Павел Кириленко, сообщает Цензор.НЕТ. 

"В целом на сегодняшний день с началом кризиса наблюдается рост объема спроса и сокращение объема предложения на бензин и дизельное топливо. Также фактор роста фактической стоимости приобретения нефтепродуктов и прогноз дальнейшего роста себестоимости. Ослабление национальной валюты, увеличение стоимости логистических услуг, таможенных платежей. Все вышеперечисленные объективные факторы примерно одинаково повлияли на участников рынка", — отметил он.

Все украинские операторы АЗС закупают топливо почти исключительно в европейских странах, у одних и тех же производителей и трейдеров. На данный момент Антимонопольным комитетом Украины на основании уже полученных и проанализированных данных не зафиксировано доказательств сговора участников рынка относительно повышения цен, отметил Кириленко.

"Рынки нефтепродуктов в нашей стране являются нерегулируемыми, ценообразование свободное и рыночное, я также подчеркиваю это. Доля участников рынка полностью исключает их монополизацию", — сказал глава АМКУ.

Кириленко добавил, что, несмотря на то, что в странах ЕС, так же как и в Украине, выросли цены на топливо, ни в одной из них антимонопольные органы не приняли решения даже об открытии дела.

"Расследование нарушений конкурентного законодательства не является инструментом регулирования рынка", — добавил Кириленко.

Напомним, стоимость топлива начала расти после увеличения мировых цен на нефть из-за войны в Иране и блокирования Тегераном Ормузского пролива, через который до этого проходило около 20% мировых поставок нефти.

Читайте также: Антимонопольный комитет не выявил сговора на рынке топлива: выступление Кириленко в Раде

Напомним, что также Кириленко сообщил, что Антимонопольный комитет не нашел подтверждений сговора между участниками топливного рынка относительно повышения цен на АЗС.

Накануне главу Антимонопольного комитета пригласили в Верховную Раду 8 апреля для отчета о ситуации с ценами на топливо и возможных признаках сговора среди участников рынка АЗС. Соответствующее решение 7 апреля поддержали 157 народных депутатов.

Читайте также: В трех регионах прекратили деятельность 10 нелегальных АЗС: где больше всего нарушений?

То шо тут поганого шо є пальне - а преза для чого приплів
08.04.2026 19:45 Ответить
зробіть по 200 гривнів й буде надлишок, сказочні дов..й.и
08.04.2026 19:45 Ответить
Добре, що ще за повітря не платимо....
08.04.2026 19:47 Ответить
Гарна пропозиція.
08.04.2026 19:50 Ответить
Чего. НДС никто ещё не отменял вроде )
08.04.2026 19:54 Ответить
Голова АМКУ страждає непотрібною в даному випадку стриманістю. Всім відомо, що виключно завдяки титанічним зусиллям нашого залізнояйцевого Черчілля 21-го сторіччя та легендарного вождя славного племені зелених імбециллів, якому в ці важкі часи вдалося згуртувати все прогресивне людство навколо своєї потужно-незламної постаті, стало можливим збереження на земній кулі цивілізації як такої.
08.04.2026 19:51 Ответить
Марно глузуєте, по факту десь приблизно так воно і є.
08.04.2026 19:55 Ответить
Цены на заправках тоже заслуга потужнича. Или это другое?)
08.04.2026 19:53 Ответить
Це він, типу, натякає, що ціни на пальне в Україні знижуватись не будуть при будь-яких розкладах?
08.04.2026 19:53 Ответить
Мы пахали - я и трактор...
08.04.2026 19:53 Ответить
Так і дефіциту червоної ікри нема, бо вона дорога як збитий самальот.
08.04.2026 19:58 Ответить
А на «шламбаумах» від кабміндічів з Урядового кварталу, як там пройшло?? Єрмак з татаровим і миловановим, двушечки отіб надіслали на мацкву????
08.04.2026 20:10 Ответить
 
 