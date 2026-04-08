Україні вдалося уникнути дефіциту пального, – голова АМКУ Кириленко

Обсяги можливих поставок та джерела придбання пального взагалі опинилися під загрозою суттєвого скорочення. Лише завдяки втручанню президента України та уряду країні вдалося уникнути ще більш загрозливого явища, ніж зростання цін, а саме дефіциту пального.

Про це сьогодні під час виступу у Верховній Раді заявив голова АМКУ Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дефіциту пального немає

"В цілому на сьогодні з початком кризи є зростання обсягу попиту та скорочення обсягу пропозиції на бензин та дизель. Також фактор зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості. Послаблення національної валюти, збільшення вартості логістичних послуг, митних платежів. Усі вище перелічені об'єктивні фактори приблизно однаково вплинули на учасників ринку", - зазначив він.

Всі українські оператори АЗС купують пальне майже виключно у європейських країнах, у одних і тих самих виробників та трейдерів. Наразі Антимонопольним комітетом України на підставі вже отриманих і проаналізованих даних не зафіксовано доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін, зазначив Кириленко.

"Ринки нафтопродуктів у нашій країні є нерегульованими, ціноутворення є вільним та ринковим, я також на цьому наголошую. Частка учасників ринку повністю виключає їх монополізацію" - сказав очільник АМКУ.

Кириленко додав, що, незважаючи на те, що у країнах ЄС, так само, як і в Україні, зросли ціни на паливо, у жодній з них антимонопольні органи не прийняли рішення навіть про відкриття справи.

"Розслідування порушень конкурентного законодавства не є інструментом регулювання ринку", — додав Кириленко.

Нагадаємо, вартість пального почала зростати після збільшення світових цін на нафту через війну в Ірані і блокування Тегераном Ормузької протоки, через яку до цього проходило близько 20% світових постачань нафти.

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Змови на ринку пального не виявлено

Нагадаємо, що також Кириленко повідомив, що Антимонопольний комітет не знайшов підтверджень змови між учасниками паливного ринку щодо підвищення цін на АЗС.

Напередодні голову Антимонопольного комітету запросили до Верховної Ради на 8 квітня для звіту щодо ситуації з цінами на пальне та можливих ознак змови серед учасників ринку АЗС. Відповідне рішення 7 квітня підтримали 157 народних депутатів.

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