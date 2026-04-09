ПВО Украины сбила 99 вражеских БПЛА из 119, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 9 апреля Россия атаковала Украину 119 БПЛА типов Shahed, Gerber, Italmas и другими типами беспилотников. Украинская ПВО сбила и подавила 99 вражеских дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Зафиксированы пуски со следующих направлений:
- Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым;
- Донецк.
Работа ПВО ночью
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в четырех локациях.
