ПВО Украины сбила 99 вражеских БПЛА из 119, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 9 апреля Россия атаковала Украину 119 БПЛА типов Shahed, Gerber, Italmas и другими типами беспилотников. Украинская ПВО сбила и подавила 99 вражеских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Зафиксированы пуски со следующих направлений:

  • Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым;
  • Донецк.

Работа ПВО ночью

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Работа ПВО 9 апреля

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в четырех локациях.

