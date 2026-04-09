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Новини Результат роботи ППО
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ППО України збила 99 ворожих БпЛА з 119, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 9 квітня РФ атакувала Україну 119 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Українська ППО збила та подавила 99 ворожих дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Зафіксовані пуски з напрямків:

  • Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим;
  • Донецьк.

Робота ППО вночі

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Робота ППО 9 квітня

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

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безпілотник БпЛА (6112) ППО (4280) Повітряні сили (3550)
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