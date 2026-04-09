Удар дрона по АЗС в Сумской области: ранены работники, повреждено здание

Утром 9 апреля российские войска атаковали с помощью беспилотника автозаправочную станцию в Глуховской громаде Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Что известно о пострадавших

В результате удара ранения получили двое работников АЗС – 57-летний мужчина и 53-летняя женщина.

По словам главы области, им оказали необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Последствия атаки

В результате попадания российского дрона повреждено здание автозаправочной станции.

Также повреждения получил как минимум один гражданский автомобиль.

В настоящее время все последствия атаки уточняются.

