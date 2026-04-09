Удар дрона по АЗС на Сумщині: поранені працівники, пошкоджена будівля

Російські війська вранці 9 квітня атакували безпілотником автозаправну станцію у Глухівській громаді на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Що відомо про постраждалих

Унаслідок удару поранення отримали двоє працівників АЗС – 57-річний чоловік та 53-річна жінка.

За словами очільника області, їм надали необхідну медичну допомогу, подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

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Наслідки атаки

Внаслідок влучання російського дрона пошкоджено будівлю автозаправної станції.

Також зазнав ушкоджень щонайменше один цивільний автомобіль.

Наразі всі наслідки атаки уточнюються.

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