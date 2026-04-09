Удар дрона по АЗС на Сумщині: поранені працівники, пошкоджена будівля
Російські війська вранці 9 квітня атакували безпілотником автозаправну станцію у Глухівській громаді на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Що відомо про постраждалих
Унаслідок удару поранення отримали двоє працівників АЗС – 57-річний чоловік та 53-річна жінка.
За словами очільника області, їм надали необхідну медичну допомогу, подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.
Наслідки атаки
Внаслідок влучання російського дрона пошкоджено будівлю автозаправної станції.
Також зазнав ушкоджень щонайменше один цивільний автомобіль.
Наразі всі наслідки атаки уточнюються.
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