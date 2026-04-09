РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14005 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество КНДР и РФ Отношения Южной Кореи и КНДР
2 404 41

КНДР испытала блэкаут-бомбы, способные погрузить в темноту регионы путем отключения электросетей

Пхеньян заявил об испытаниях электромагнитного оружия

КНДР испытывает так называемые "блэкаут-бомбы" — электромагнитное оружие, способное выводить из строя электросети, системы связи и критически важную инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По данным Bloomberg, испытания длились несколько дней и проходили под контролем высокопоставленного военного чиновника Ким Чен Сика. В Пхеньяне рассматривают такое оружие как стратегический инструмент, который может парализовать целую страну без прямых ударов.

Речь идет о технологии электромагнитного импульса, способного мгновенно "выключить" серверы, системы связи и даже военную технику. В современных условиях это означает фактическую остановку жизни на обширных территориях.

Параллельно КНДР испытала и другие виды вооружения – мобильные системы ПВО и тактические баллистические ракеты с кассетными боеголовками.

Эксперты отмечают, что акцент на таком оружии свидетельствует об изменении подхода: ставка делается не только на уничтожение, но и на "отключение" государств через инфраструктуру. В частности, КНДР учитывает опыт современных войн, включая действия России против Украины и асимметрические стратегии Ирана.

На этом фоне Пхеньян активизирует военную программу, пользуясь тем, что внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, а также углубляет контакты с Россией и Китаем.

В Южной Корее заявили, что внимательно следят за ситуацией и готовы жестко реагировать на любые провокации.

Автор: 

испытания (387) КНДР (1282) Южная Корея (347) Тарифы на электроэнергию (2360)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
ЕМІ-бомби в США давно є, іх використовували і обох війнах в Іраку, в Югославії. Одне питання, чому зараз їх не дістали, в теорії вони ідеальні проти рою дронів.
показать весь комментарий
09.04.2026 14:58 Ответить
+2
В КНДР є нафта?
показать весь комментарий
09.04.2026 14:59 Ответить
+1
Кім щось може придумати зі своїми введеними у середньовіччя громадянами, яких і людьми важко назвати.
показать весь комментарий
09.04.2026 14:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Зброю йому клепають, не середньовічні громадяни
показать весь комментарий
09.04.2026 14:55 Ответить
А хто? Поділіться інсайдерською іншою.
показать весь комментарий
09.04.2026 14:58 Ответить
Розробка та виробництво зброї в КНДР є закритою державною системою, що підпорядковується особисто Кім Чен Ину. Основними структурами, відповідальними за цей процес, є:

Академія оборонних наук (Academy of Defence Sciences): Головна науково-дослідна установа, яка займається проектуванням нових видів озброєнь. Саме вона розробляє керовані снаряди для РСЗВ, ******* снайперські гвинтівки та ракетні системи.
Відділ оборонної промисловості (Munitions Industry Department):
Ключовий орган Трудової партії Кореї, який контролює весь військово-промисловий комплекс, закупівлі технологій за кордоном та виробничі плани.
Вищі посадові особи:Рі Пхьон Чхоль та Пак Чон Чхон - ключові куратори ядерної та ракетної програм, які супроводжують лідера на випробуваннях.Кім Чен Сик - провідний фахівець у ракетних розробках.
Ключові напрямки розробок

Ракетна програма: Створення міжконтинентальних балістичних ракет (наприклад, Hwasong-18) та тактичної керованої зброї.Артилерія та РСЗВ: Модернізація систем KN-09 та розробка нових 240-мм керованих снарядів.Спеціальна зброя: Окрім ядерного арсеналу, країна активно працює над створенням хімічної зброї та інтеграцією її з балістичними ракетами
Північна Корея також активно модернізує свої виробничі майданчики, плануючи збільшити випуск тактичної зброї у 2,5 раза станом на початок 2026 року
показать весь комментарий
09.04.2026 15:05 Ответить
За рівнем ментального розвитку - це якраз середньовічні громадяни, якщо не первісні.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:20 Ответить
Вони такі самі середньовічні як ти був у совку.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:47 Ответить
Не бреши, пізній совок порівняно з ними - це апофеоз демократії.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:52 Ответить
Я не про демократію писав, а про рівень розвитку.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:54 Ответить
Рівень розвитку людей залежить від рівня розвитку суспільства. І навпаки. Учи матчастину)
показать весь комментарий
09.04.2026 15:57 Ответить
Кім Чон Сік (у ЗМІ також зустрічається написання «Кім Чен Сик») - одна з ключових фігур у ракетній програмі КНДР, генерал армії та перший заступник завідувача відділу оборонної промисловості ЦК Трудової партії Кореї.
Про його освіту відомо наступне:

Спеціалізація: Кім Чон Сік є фахівцем у галузі ракетобудування та космонавтики. Вважається, що він має освіту інженера-космонавта.
Кар'єрний шлях: До свого політичного зльоту він працював у Другій академії природничих наук (головний центр розробки озброєнь КНДР) та в Національному управлінні аерокосмічного розвитку (NADA).
Визнання: Він отримав популярність і звання «Героя Республіки» за свою роль у першому успішному запуску ракети «Инха-3» у 2012 році, де зміг виявити та виправити помилки попередніх невдалих запусків
показать весь комментарий
09.04.2026 15:11 Ответить
Такої інфи можна наклєпати тридцять три вагони. Ну і нахєра це ти тут висрав, ботяра кацапський? Хочеш залякати нас тут? Ой боїмося-боїмося! Ой як стряшно-стряшно!
показать весь комментарий
09.04.2026 15:15 Ответить
Друже хамло, ти просив надати інформацію, я надав
показать весь комментарий
09.04.2026 15:21 Ответить
Це була іронія
показать весь комментарий
09.04.2026 15:51 Ответить
Зате ними зручно воювати. Мізки промиті пропагандою, населення бідне, життя не цінує, тільки режим. Вождь скаже всі на війну, жодного ухилянта там не буде. Коли відносний мир був на планеті всі з них глузували, а як війна почнеться велика, краще їх не чіпати.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:02 Ответить
Трампу слід було починати з Кореї...
показать весь комментарий
09.04.2026 14:54 Ответить
Фіг, там ядерка
показать весь комментарий
09.04.2026 14:56 Ответить
Ядерка пофіг...там китай
показать весь комментарий
09.04.2026 16:09 Ответить
В КНДР є нафта?
показать весь комментарий
09.04.2026 14:59 Ответить
Поки що немає. Але якщо світ буде потурати таким покидькам то буде. Десь відіжмуть долю малую.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:44 Ответить
Пупс не має зупинки - Пд Корея під прицілом - тай кацапам можуть передати
показать весь комментарий
09.04.2026 14:58 Ответить
Пупс вже випробовував свою зброю в Україні.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:00 Ответить
Декілька Коксанів? Таке собі.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:02 Ответить
ЕМІ-бомби в США давно є, іх використовували і обох війнах в Іраку, в Югославії. Одне питання, чому зараз їх не дістали, в теорії вони ідеальні проти рою дронів.
показать весь комментарий
09.04.2026 14:58 Ответить
Немає ніяких ЕМІ бомб. Тільки на кацапському РЕН ТВ ігоря прокопєнка. Це фізично неможливо ібо куб-квадрат. Є ЕМІ дія ядерних вибухів, але там інші дії такі як вибухова і променева набагато важливіші. Настільки що на ЕМІ всім посрати.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:04 Ответить
Взагалі то є. Навіть застосовувалися в реальних війнах.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:15 Ответить
Не еффективні, дуже малий радіус ураження. По ходу тільки в ядерному виконанні мають хоть якийсь смисл. При цьому дорогі. Навіщо собі антирекламу робити?! =)
показать весь комментарий
09.04.2026 15:16 Ответить
А ніхто і не каже щоб однією бомбою все місто вимкнути.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:30 Ответить
Да там зовсім малий радіус. Скидали бомбу на телерадіостанцію і вона їм обладнання спалила. Но це все йде просто як тестування. Очевидно що простіше було скинути звичайну бомбу і похоронити ту телерадіостанцію!
показать весь комментарий
09.04.2026 15:35 Ответить
Південній Кореї сподіваюсь не треба пояснювати про Клітку Фарадея.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:01 Ответить
А хто ж їх в ту клітку заганятиме?
показать весь комментарий
09.04.2026 15:13 Ответить
Це для захисту електроніки.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:16 Ответить
Цікаво, а на яких об'єктах цю зброю випробовували? На власній інфраструктурі і громадянах? Чи влаштували імітацію імітації, як вони в КНДР ******* зважаючи на те, що їх космонавт уже побував на Сонці?
показать весь комментарий
09.04.2026 15:02 Ответить
Ин сказав, що зробили, значить зробили.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:15 Ответить
Ин власний пердак підставляв на випробування цієї зброї, що так впевнено сказав?
показать весь комментарий
09.04.2026 15:20 Ответить
Цікаво, що у нього там замкнуло?
показать весь комментарий
09.04.2026 15:30 Ответить
Мізки напевно, бо у Ина вони в пердаку швидше за все знаходяться
показать весь комментарий
09.04.2026 15:54 Ответить
Цікаво, де їх виробляють? Теж у "шаражках, як в срср?
показать весь комментарий
09.04.2026 15:14 Ответить
не пугайте мене бабушками - відєьбуся
показать весь комментарий
09.04.2026 15:31 Ответить
Це щоб не руйнувати потрібні території. А просто потім включити все та жити як господарі. Хоча для цього вже є нейтронна бомба. Просто нищиш живі організми потім вселяєшся в іхні оселі.
показать весь комментарий
09.04.2026 15:47 Ответить
Для чого писати дурню корейці закидають брехню а корисливі ідіоти її розносять
показать весь комментарий
09.04.2026 15:59 Ответить
Вони її закинули самі на себе і вже давно..подавлена електрика, відсутній інтернет, відсутня критична інфраструктура
показать весь комментарий
09.04.2026 16:12 Ответить
 
 