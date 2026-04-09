КНДР испытала блэкаут-бомбы, способные погрузить в темноту регионы путем отключения электросетей
КНДР испытывает так называемые "блэкаут-бомбы" — электромагнитное оружие, способное выводить из строя электросети, системы связи и критически важную инфраструктуру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой наBloomberg.
По данным Bloomberg, испытания длились несколько дней и проходили под контролем высокопоставленного военного чиновника Ким Чен Сика. В Пхеньяне рассматривают такое оружие как стратегический инструмент, который может парализовать целую страну без прямых ударов.
Речь идет о технологии электромагнитного импульса, способного мгновенно "выключить" серверы, системы связи и даже военную технику. В современных условиях это означает фактическую остановку жизни на обширных территориях.
Параллельно КНДР испытала и другие виды вооружения – мобильные системы ПВО и тактические баллистические ракеты с кассетными боеголовками.
Эксперты отмечают, что акцент на таком оружии свидетельствует об изменении подхода: ставка делается не только на уничтожение, но и на "отключение" государств через инфраструктуру. В частности, КНДР учитывает опыт современных войн, включая действия России против Украины и асимметрические стратегии Ирана.
На этом фоне Пхеньян активизирует военную программу, пользуясь тем, что внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, а также углубляет контакты с Россией и Китаем.
В Южной Корее заявили, что внимательно следят за ситуацией и готовы жестко реагировать на любые провокации.
Академія оборонних наук (Academy of Defence Sciences): Головна науково-дослідна установа, яка займається проектуванням нових видів озброєнь. Саме вона розробляє керовані снаряди для РСЗВ, ******* снайперські гвинтівки та ракетні системи.
Відділ оборонної промисловості (Munitions Industry Department):
Ключовий орган Трудової партії Кореї, який контролює весь військово-промисловий комплекс, закупівлі технологій за кордоном та виробничі плани.
Вищі посадові особи:Рі Пхьон Чхоль та Пак Чон Чхон - ключові куратори ядерної та ракетної програм, які супроводжують лідера на випробуваннях.Кім Чен Сик - провідний фахівець у ракетних розробках.
Ключові напрямки розробок
Ракетна програма: Створення міжконтинентальних балістичних ракет (наприклад, Hwasong-18) та тактичної керованої зброї.Артилерія та РСЗВ: Модернізація систем KN-09 та розробка нових 240-мм керованих снарядів.Спеціальна зброя: Окрім ядерного арсеналу, країна активно працює над створенням хімічної зброї та інтеграцією її з балістичними ракетами
Північна Корея також активно модернізує свої виробничі майданчики, плануючи збільшити випуск тактичної зброї у 2,5 раза станом на початок 2026 року
Про його освіту відомо наступне:
Спеціалізація: Кім Чон Сік є фахівцем у галузі ракетобудування та космонавтики. Вважається, що він має освіту інженера-космонавта.
Кар'єрний шлях: До свого політичного зльоту він працював у Другій академії природничих наук (головний центр розробки озброєнь КНДР) та в Національному управлінні аерокосмічного розвитку (NADA).
Визнання: Він отримав популярність і звання «Героя Республіки» за свою роль у першому успішному запуску ракети «Инха-3» у 2012 році, де зміг виявити та виправити помилки попередніх невдалих запусків