КНДР испытала блэкаут-бомбы, способные погрузить в темноту регионы путем отключения электросетей

КНДР испытывает так называемые "блэкаут-бомбы" — электромагнитное оружие, способное выводить из строя электросети, системы связи и критически важную инфраструктуру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой наBloomberg.

По данным Bloomberg, испытания длились несколько дней и проходили под контролем высокопоставленного военного чиновника Ким Чен Сика. В Пхеньяне рассматривают такое оружие как стратегический инструмент, который может парализовать целую страну без прямых ударов.

Речь идет о технологии электромагнитного импульса, способного мгновенно "выключить" серверы, системы связи и даже военную технику. В современных условиях это означает фактическую остановку жизни на обширных территориях.

Параллельно КНДР испытала и другие виды вооружения – мобильные системы ПВО и тактические баллистические ракеты с кассетными боеголовками.

Эксперты отмечают, что акцент на таком оружии свидетельствует об изменении подхода: ставка делается не только на уничтожение, но и на "отключение" государств через инфраструктуру. В частности, КНДР учитывает опыт современных войн, включая действия России против Украины и асимметрические стратегии Ирана.

На этом фоне Пхеньян активизирует военную программу, пользуясь тем, что внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, а также углубляет контакты с Россией и Китаем.

В Южной Корее заявили, что внимательно следят за ситуацией и готовы жестко реагировать на любые провокации.

