КНДР випробувала блекаут-бомби, які здатні занурити в темряву регіони шляхом замикання електромереж

КНДР тестує так звані "блекаут-бомби" – електромагнітну зброю, здатну виводити з ладу електромережі, зв’язок і критичну інфраструктуру.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

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Подробиці

За даними Bloomberg, випробування тривали кілька днів і проходили під контролем високопоставленого військового чиновника Кім Чен Сіка. У Пхеньяні розглядають таку зброю як стратегічний інструмент, який може паралізувати цілу країну без прямих ударів.

Йдеться про технологію електромагнітного імпульсу, що здатен миттєво "вимкнути" сервери, системи зв’язку та навіть військову техніку. У сучасних умовах це означає фактичну зупинку життя на великих територіях.

Паралельно КНДР випробувала й інші види озброєння – мобільні системи ППО та тактичні балістичні ракети з касетними боєголовками.

Експерти зазначають, що акцент на такій зброї свідчить про зміну підходу: ставка робиться не лише на знищення, а на "відключення" держав через інфраструктуру. Зокрема, КНДР враховує досвід сучасних війн, включно з діями Росії проти України та асиметричними стратегіями Ірану.

На цьому тлі Пхеньян активізує військову програму, користуючись тим, що увага США зосереджена на Близькому Сході, а також поглиблює контакти з Росією та Китаєм.

У Південній Кореї заявили, що уважно стежать за ситуацією і готові жорстко реагувати на будь-які провокації.

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