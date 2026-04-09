До 17,6 млн грн компенсации: кто в Украине получает самые большие доплаты к пенсиям через суд, - СМИ

В Украине максимальная месячная пенсия составляет около 250 тыс. грн, однако даже эту сумму трудно сравнить с космическими компенсациями от ПФУ, которые получат избранные. Часть особого статуса пенсионеров пошла дальше - они требуют не просто пересчитать пенсию, а сделать это задним числом, выплатив компенсацию за прошедшие годы.

Наибольшая сумма, согласно данным ПФУ, которую должны доплатить одному пенсионеру – 17,6 млн грн. В среднем ,обычный пенсионер такую сумму от Пенсионного фонда может получить за 206 лет.

Кто получает самые большие доплаты: список счастливчиков

OBOZ.UA неоднократно обращался в ПФУ с просьбой предоставить информацию о том, кто в Украине "задним числом" через суд получил самые большие доплаты. Каждый раз мы получали отказы с аргументацией, что эта информация не является публичной. По просьбе OBOZ.UA депутатский запрос в ПФУ направил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. И ему чиновники Пенсионного фонда предоставили полный ответ. Приведенная ниже информация, в том числе, основана на ответе ПФУ.

Многомиллионную компенсацию получил чиновник Минюста

Более 17,6 млн грн Пенсионный фонд обязан выплатить Александру Галинскому, бывшему начальнику Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста. Это чиновник, который вышел на заслуженный отдых еще в 2010 году.

Он принес в суд справку из Минюста от января 2022 года, в которой в графах "надбавка за особенности прохождения службы" и "премия" указано: 24 562,50 грн – надбавка за особенности прохождения службы (50% от должностного оклада, оклада по специальному званию и надбавки за выслугу лет), 177 840,00 грн премия (570% от должностного оклада).

С учетом космической премии ему и произвели перерасчет. В результате Одесский окружной административный суд обязал ПФУ доплатить пенсионеру 17 млн 58 тыс. 144 грн. Решение вынесла судья Виктория Хомьякова.

Это уникальное решение, поскольку обычно многомиллионные переплаты получают судьи. Галинский фактически работал чиновником (хотя вышел на пенсию по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц").

17 млн грн должен получить судья в отставке

На полмиллиона меньше должен получить Олег Оксененко, судья Шестого апелляционного административного суда в отставке. В результате перерасчета "задним числом" ему должны доплатить 17 млн грн. По расчетам OBOZ.UA, судья смог отсудить себе пенсию в размере 356,3 тыс. грн.

Здесь важно отметить, что по закону судьи получают не пенсию, а пожизненное денежное содержание. Что, фактически, одно и то же. Только в случае, если судья продолжает работать, он имеет право на пенсию (размер которой должен быть меньше пожизненного денежного содержания).

12,9 млн грн отсудил генерал Николаенко Степан Иванович;

отсудил генерал Николаенко Степан Иванович; 7,5 млн грн должен получить Остапец Сергей Леонидович, бывший заведующий секретариатом Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности;

должен получить Остапец Сергей Леонидович, бывший заведующий секретариатом Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности; 6,2 млн грн выиграл в суде судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко.

Кстати, судья Ярослав Василенко начал получать пенсию еще до своей отставки. Он известен, в том числе, благодаря расследованию в СМИ.

"Судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко совершил 25 поездок в Крым с начала его оккупации Россией и имеет незадекларированные апартаменты на берегу Черного моря в Севастополе, записанные на жену, которыми она владеет с 2020 года по паспорту гражданки Российской Федерации. При этом в своей декларации судья не указывает ни крымскую недвижимость жены, ни ее российское гражданство. Кроме того, семья судьи владеет недвижимостью в Москве, которая также не отражена в имущественной декларации Василенко", - говорится в расследовании "Схем".

Как это работает: какие доплаты и как их получают украинцы от ПФУ

В Украине максимальный размер пенсии составляет 25,9 тыс. грн. Чтобы получать больше, нужно получить решение суда, который решит, что ограничения в отношении вас применены незаконно. Правда, обычный украинец, который в лучшем случае получает пенсию около 6-7 тыс. грн в месяц, даже на 20 тыс. грн рассчитывать не может.

Особые же пенсионеры обращаются в суд и требуют, например, применять к ним уже не действующие нормы законов и рассчитывать пенсию в размере от 60 до 90% от зарплаты. И, что даже важнее, для расчета используют справки о заработках, которые они никогда не получали.

Об этом уже неоднократно писал OBOZ.UA. Например, бывший прокурор Николаевской области 36-летний Дмитрий Казак, который сейчас живет в Швеции, для перерасчета принес справки, согласно которым его средняя месячная зарплата за пять лет составляла195 869,3 грн.

Однако, судя по его декларациям, среднемесячный доход Казака составлял 52 470 грн. То есть его пенсия (80% зарплаты) должна была бы составлять 41 976 грн, а не 156 692 грн. Каким образом прокуратура рассчитала его доход, почему ни у кого не возникли вопросы по поводу таких справок, остается загадкой.

Читайте: Бывший глава Николаевской облпрокуратуры Казак оформил инвалидность, отсудил пенсию и уехал в Швецию, - СМИ